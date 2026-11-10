Promozione, il Frigintini subito in campo: al Pietro Scollo arriva il Serradifalco

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Non c’è tempo per rimuginare. Archiviata la sconfitta di misura nel derby con il Ragusa Boys, il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna subito in campo per il secondo turno infrasettimanale della stagione: domani, mercoledì 11 novembre alle 14.30, per la nona giornata del girone D di Promozione, la «Banda» ospita al Pietro Scollo il Serradifalco.

Di fronte ci sarà una delle formazioni meglio attrezzate del girone. La squadra nissena viaggia a vele spiegate nelle zone nobili della classifica: è seconda alle spalle della capolista Santa Croce e arriva nella Contea dopo il successo sul campo del S. Anna Enna, con l’idea di portarsi via l’intera posta in palio.

I rossoblù della frazione modicana conoscono le difficoltà di un match contro un avversario dall’altissimo tasso tecnico, ma come hanno sempre fatto finora affronteranno la gara a viso aperto, senza eccessivi tatticismi, con il massimo rispetto e senza timori reverenziali. Cicero e compagni proveranno a compensare con la determinazione il divario di qualità ed esperienza. Di Rosa spera di recuperare qualche elemento per avere più frecce al suo arco, ma ha piena fiducia nella rosa a disposizione.

A dirigere Frigintini-Serradifalco sarà una terna tutta acese: arbitro Christian Maria Siragusa, assistenti Andrea Caglià e Francesco Fazio.

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