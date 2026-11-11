Dal Ragusa in C al Marina in D: un Atlante digitale ricostruisce il calcio ibleo

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Sei squadre, 119 partecipazioni ai campionati nazionali e quasi cento anni di storia. È il calcio della provincia di Ragusa come lo ricostruisce l’Atlante Storico del Calcio Italiano, la mappa interattiva gratuita realizzata dall’ingegnere civile e giornalista Francesco Ippolito, che censisce oltre 1.500 società dal 1929 alla stagione 2026-2027.

In provincia l’Atlante conta sei club arrivati almeno una volta dalla Serie D in su, o nelle categorie equivalenti del passato: Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Comiso e Marina di Ragusa.

Il Ragusa e la Serie C del 1977

La storia più lunga è quella del Ragusa: 51 partecipazioni ai campionati nazionali e il 208° posto nella classifica storica italiana elaborata dall’Atlante, con 60 punti. Gli azzurri vinsero il girone di Serie D nel 1976-1977, conquistando la Serie C disputata nel 1977-1978; poi la C2, ritrovata nei primi anni Duemila dopo la vittoria del girone di D nel 2001-2002. In tutto una stagione in C, sei in C2 e 44 tra quarta e quinta serie, compresa quella in corso. La classifica, precisa l’autore, non è ufficiale della Figc: assegna dieci punti per ogni stagione in A, sette in B, quattro in C, due in C2 e uno in D.

Vittoria e Modica tra i professionisti

Il Vittoria ha disputato 22 campionati nazionali: arrivato in C2 alla fine degli anni Settanta, vi è tornato nel 2003-2004 chiudendo terzo nel girone C e salendo in C1, disputata nel 2004-2005. Nella graduatoria dell’Atlante è al 347° posto con 29 punti. Il Modica conta venti stagioni nazionali, due in C2 e diciotto tra quarta e quinta serie: nel 2004-2005 vinse il girone I di Serie D con 72 punti, e quest’anno è di nuovo nel massimo campionato dilettantistico.

Scicli, Comiso e Marina

Lo Scicli ha giocato tredici campionati nazionali tra il 1976-1977 e il 1993-1994, con il secondo posto nel girone del Campionato Interregionale 1985-1986. Il Comiso ne conta undici tra il 1986 e il 2007, con il quarto posto nel girone L dell’Interregionale 1991-1992; proprio nel 2007 trasferì il titolo sportivo a Vittoria, dove dall’unione con la Junior Vittoria nacque il Città di Vittoria. Il Marina di Ragusa, infine, ha disputato due campionati consecutivi di Serie D, nel 2019-2020 e 2020-2021.

«Per una comunità anche un secondo posto nel Campionato Interregionale poteva rappresentare un risultato eccezionale», osserva Ippolito, autore anche del volume ufficiale “Le maglie dell’Inter”. L’Atlante è consultabile gratuitamente su atlantedelcalcio.it e gli appassionati possono contribuire con documenti, fotografie e almanacchi.

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