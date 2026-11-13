Squalificato per quattro giornate Pérez, il Vittoria perde anche Romero Peralta

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Mazzata del giudice sportivo per il Vittoria. L’attaccante argentino Martin Ignacio Pérez Alvarez è stato squalificato per quattro giornate. Perez, pedina importante nello scacchiere dell’allenatore Angelo Galfano, è stato espulso a fine gara dopo le proteste per la mancata concessione del calcio di rigore per l’atterramento di Tassi al limite dell’area. Perez ha protestato pesantemente ed è stato espulso. Per lui sono arrivate ora quattro giornate di squalifica.

È un’assenza pesante per Galfano, che già deve fare i conti con qualche problema fisico dei suoi giocatori. In settimana la società ha perso anche Juan Manuel Romero Peralta, centravanti che ha concluso la sua carriera in maglia biancorossa e si è trasferito allo Sciacca, dove giocherà nel girone A del campionato di Eccellenza. Romero Peralta ha 28 anni, è nato in Argentina e ha la doppia nazionalità argentina e spagnola.

È un momento cruciale per il campionato del Vittoria: la gara di domenica scorsa contro l’Atletico Catania Viagrande ha lasciato l’amaro in bocca.

Contro l’Atletico Catania il Vittoria ha costruito una gran mole di gioco, avrebbe potuto vincere, è anche andato a segno due volte, ma un gol di Diogo è stato annullato per fuorigioco e, in un altro caso, la palla calciata da Simola aveva probabilmente superato la linea di porta, ma il portiere è riuscito a smanacciarla fuori.

Il Vittoria ha segnato il gol del pari al 90’, poi ha reclamato il calcio di rigore per l’atterramento di Tassi. Ma il fallo, anche se in pochi se n’erano accorti, era stato commesso al limite dell’area. L’arbitro aveva dapprima concesso il rigore, poi, richiamato dal guardalinee, aveva optato per il calcio di punizione dal limite, che comunque il Vittoria non è riuscito a sfruttare. Decisione giusta, anche se non sono mancate le proteste biancorosse perché ai più il fallo era sembrato commesso in area, mentre le immagini hanno poi permesso di verificare che il fallo era avvenuto appena fuori dall’area.

Archiviato l’Atletico, pur con qualche amarezza, il Vittoria pensa già alla prossima gara in trasferta contro il Melilli. Un buon numero di tifosi potrebbe seguire la squadra, anche se gli ultras hanno dato una sorta di ultimatum all’undici biancorosso.

Melilli e Vittoria sono due squadre che si equivalgono e che sono alla ricerca di una migliore posizione in classifica. Sono entrambe al nono posto, il Melilli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12, il Vittoria, che ha nell’attacco il suo reparto più in difficoltà, ha segnato sei gol e ne ha subiti otto. Entrambe le squadre cercheranno il successo. E si preannuncia una bella partita, che potrebbe offrire spunti interessanti.

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