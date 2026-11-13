Ragusa calcio, cambia tutto: Grigorio direttrice generale, in panchina Coppa

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TK L’obiettivo è ambizioso e la nuova società non si nasconde. Ottenere la salvezza in un campionato che, all’undicesima giornata, appare già fortemente compromesso.

Alla guida del Ragusa, da ieri, c’è un nuovo gruppo: alcuni imprenditori hanno deciso di spendersi e un nuovo gruppo tecnico prenderà le redini della squadra.

Alla guida della società, con il ruolo di direttore generale, ci sarà Francesca Grigorio, avvocato catanese, agente Fifa. Era già stata a Ragusa alcuni anni fa, a lei toccherà il compito di ricostruire la società.

Resteranno al loro posto i dirigenti ragusani, l’amministratore delegato Giuseppe Trapani e poi Borrometi e Carnazza. Non ci sarà più invece la cordata campano pugliese, né il presidente Vincenzo Audiello, che si era insediato nell’agosto scorso, al posto di Emanuele Carnazza, rimasto come vicepresidente.

Era già andato via, tre settimane fa, con una lettera aperta dai toni fortemente polemici, Aniello Martone, consulente esterno e vero uomo forte della società.

Insieme alla nuova direttrice generale Francesca Grigorio ci saranno anche la direttrice sportiva Alessandra Veneziano, di Agrigento, il responsabile dell’area tecnica Salvatore Coppola e Antonino Monterosso.

Non è stato ancora designato il nuovo presidente, ma gli altri tasselli si metteranno a punto nei prossimi giorni.

Con la nuova dirigenza cambia quindi tutto l’assetto societario. Cambia anche l’assetto tecnico e il nuovo allenatore Marco Coppa sostituirà Francesco Bianco, che è già andato via. La squadra si sta allenando con il viceallenatore Carlo De Clemente ed è rimasto al suo posto anche il preparatore dei portieri, Roberto La Malfa.

Francesca Grigorio, che a Ragusa era già venuta nel 2019, è pronta alla nuova sfida sportiva. Con il Ragusa ultimo in classifica ed in crisi di risultati (solo tre pareggi nelle prime undici partite, otto sconfitte e ancora nessuna vittoria), serviva un cambio di rotta.

La crisi è stata breve perché la nuova cordata si è fatta subito avanti e ha trovato gli interlocutori giusti. Anche il Comune, con il sindaco Cassì e l’assessore Simone Di Grandi, ha favorito l’incontro tra le parti e il successo del passaggio societario. Passaggio che, per alcuni aspetti, deve ancora essere concretizzato, ma sono i grandi giorni del cambiamento.

I nuovi dirigenti hanno già incontrato i tifosi. I supporters del Ragusa hanno chiesto di poter interagire e dialogare con i nuovi dirigenti, hanno chiesto e ottenuto di poter commentare sulla pagina Facebook ufficiale della società. “Abbiamo un ottimo rapporto con loro – ha detto Grigorio – ci siamo incontrati e intesi subito. Abbiamo detto loro che accetteremo le critiche, com’è giusto che sia, ma abbiamo chiesto di essere sempre vicini e di sostenere la squadra. La società può essere contestata, la squadra deve essere sostenuta”.

Che cosa ha trovato arrivando a Ragusa? Che cosa si aspetta?

“Ho visto un ambiente che vive un momento di grande difficoltà, ma un ambiente sereno. I giocatori sono affiatati, il gruppo lavora bene e, in questi giorni, sto vedendo che si allenano bene e con impegno, nonostante tutto, con la guida dell’allenatore in seconda. Speriamo, se possibile, che già domenica prossima il nuovo allenatore Marco Coppa possa andare in panchina”.

La squadra sarà rafforzata?

“Certamente. Arriveranno alcuni giocatori per rafforzare tutti i reparti. Ma il gruppo c’è e intendiamo valorizzarlo, anche se alcuni giocatori sono andati via. Vogliamo salvare la categoria, conquistare la salvezza. Ci sono ancora alcune giornate del girone di andata e poi il girone di ritorno. Il Ragusa può farcela, anche se sappiamo che sarà un’impresa difficile. Ma abbiamo visto il sostegno dei tifosi, c’è fiducia e si può veramente ripartire”.

Da un punto di vista societario cambierà tutto?

“Sì, stiamo cambiando registro. Ma il gruppo dei dirigenti ragusani rimane al suo posto. Se qualcuno vuole affiancare questo progetto, comunque, sarà il benvenuto. Vogliamo costruire un gruppo societario forte e coeso”.

La crisi si è risolta in tempi brevi?

“Sì. Quando abbiamo saputo della crisi del Ragusa e della volontà del gruppo campano di passare la mano, ci siamo avvicinati subito. Abbiamo avuto un punto di forza: il dialogo con il Comune, gli amministratori sono molto vicini alla squadra. Questo ci ha aiutato. Per altre società siciliane, anche di città importanti, non è così. Ci sono società che non hanno lo stadio e che giocano fuori casa, o che sono costrette a cambiare stadio. Noi abbiamo avuto dal Comune la disponibilità dello stadio Aldo Campo, e per gli allenamenti potremo utilizzare anche il campo da rugby e, quando sarà pronto, anche lo stadio di Marina di Ragusa. Iniziamo un percorso difficile, ma abbiamo un gruppo coeso. Il dialogo con gli amministratori e con i tifosi è l’arma in più”.

Domenica il Ragusa è atteso dalla gara casalinga contro il CastrumFavara, squadra che si trova nella zona play out, anch’essa coinvolta nella lotta per non retrocedere. Non sarà una gara da ultima spiaggia, ma poco ci manca. Per la nuova società sarà la gara di esordio. Una sorta di “prova del nove” del rapporto con i tifosi e con la città. Che per ora sembra partire con buoni auspici.

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