Vittoria, arriva l’attaccante Alieu Baldeh: già convocato per la sfida di Melilli

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Il Football Club Vittoria rinforza l’attacco e lo fa alla vigilia della trasferta di Melilli. Nella lista dei ventuno convocati per la sfida di oggi, domenica 15 novembre, c’è anche il nuovo acquisto Alieu Baldeh, attaccante classe 1999 originario del Gambia, che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancorossa.

Centravanti potente e strutturato fisicamente, Baldeh porta in dote esperienza e conoscenza del calcio dilettantistico italiano: oltre cento presenze in Serie D con le maglie di Licata, Chieti, Aglianese, Rotonda e Marina di Ragusa. Proprio con la formazione iblea si è messo in evidenza con 4 reti e 7 assist.

Nel suo percorso anche la Reggioravagnese, in Eccellenza calabrese, dove sotto la guida di mister Misiti ha realizzato 12 gol, e il Mazzarrone, nel girone B di Eccellenza, con 5 reti nella prima parte della stagione. Poi la maglia del Gela Calcio. Fisicità, esperienza e voglia di mettersi in gioco sono le caratteristiche che il club biancorosso gli riconosce nel dargli il benvenuto.

Il nuovo innesto arriva pochi giorni dopo la squalifica per quattro giornate inflitta a Pérez.

I convocati per Melilli-Vittoria: Busa’, Malandrino, Awuah, Marino, Oliveira, Ruffino, Slojkowski, D’Amico, Mboa Owono, Leggio, Nania, Kwczreliszvili, Simola, Di Vita, Cicero, Isabelinha, Perdichizzi, Accetta, Baldeh, Tassi, Salamone.

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