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Calcio ibleo, il Santa Croce Soccer frenato a Megara. Scicli vince, Ragusa Boys ko

Calcio ibleo, il Santa Croce Soccer frenato a Megara. Scicli vince, Ragusa Boys ko

14 Nov 2026 22:02
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Il sabato del calcio ibleo consegna un pareggio che non toglie il primato, una vittoria e una sconfitta. Negli anticipi della 10ª giornata di Promozione il Santa Croce Soccer non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Atletico Megara 1908 ma resta solo in vetta, mentre il Ragusa Boys cade in casa 2-3 con il Real Gela. In Prima categoria lo Scicli supera 3-2 il Tremestieri Etneo e si porta a ridosso delle prime.

Promozione girone D, 10ª giornata

Atletico Megara 1908-Santa Croce Soccer 0-0. Il Santa Croce Soccer esce imbattuto da uno degli scontri più delicati del girone e resta in testa con 26 punti: otto vittorie e due pareggi in dieci partite, 26 gol fatti e appena 3 subiti. L’Atletico Megara, terzo, sale a 20.

Ragusa Boys-Real Gela 2-3. Sconfitta casalinga per il Ragusa Boys, che resta a 10 punti, undicesimo, appaiato proprio dal Real Gela.

Domenica 15 novembre completano il turno le altre iblee: Casmenarum Comiso 1962-Sommatinese Calcio, Cassibile FC-Pro Ragusa e S. Anna Enna-Frigintini. Alle spalle del Santa Croce Soccer c’è il Serradifalco, secondo a 22 punti con una partita in meno.

Prima categoria girone F, 8ª giornata

Scicli-Tremestieri Etneo 3-2. Dopo il successo di Motta, lo Scicli centra la seconda vittoria di fila e sale a 13 punti, quarto, a tre lunghezze dalla coppia di testa formata da Atletico Catania e Atletico Siracusa. Domenica tocca al derby Città di Santa Croce-Pozzallo.

Le classifiche sono provvisorie: si completeranno con le partite di domenica.

Il prossimo turno

In Promozione, 11ª giornata: Pro Ragusa-Noto Calcio sabato 21 novembre; domenica 22 il derby Santa Croce Soccer-Ragusa Boys, Casmenarum Comiso 1962-S. Anna Enna e Città di Canicattini-Frigintini. In Prima categoria, 9ª giornata, sabato 21 novembre: Club Real Sicilia 2024-Scicli, Pozzallo-SP Carlentini Calcio e CUS Catania-Città di Santa Croce.

Domani, domenica 15 novembre, scendono in campo anche le maggiori: in Serie D Ragusa Calcio-Castrum Favara e Vibonese-Modica alle 14:30, in Eccellenza Melilli-Vittoria alle 15.

Risultati, classifiche e marcatori di tutto il calcio ibleo sono nella pagina di RagusaOggi: https://www.ragusaoggi.it/calcio-ibleo-risultati-classifiche/ (dati Tuttocampo.it).

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Michele Barbagallo
Giornalista e professionista della comunicazione, scrive per RagusaOggi occupandosi di cronaca, attualità, politica e temi legati al territorio. Collabora anche con altre testate giornalistiche, tra cui La Sicilia, e ha collaborato con VideoMediterraneo e Antenna Sicilia. Affianca all'attività giornalistica una lunga esperienza nella comunicazione e nelle relazioni con i media, curando uffici stampa e progetti di comunicazione per enti, imprese e iniziative culturali. È cofondatore di MediaLive, agenzia di comunicazione con sede a Ragusa.