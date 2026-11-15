Ragusa calcio, Antonio Messina amministratore delegato: ecco il nuovo organigramma

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Si costruisce giorno dopo giorno l’organigramma del nuovo Ragusa. A guidare la società ci sarà il nuovo amministratore delegato, Antonio Messina.

Giuseppe Trapani, rappresentante della cordata ragusana guidata da Borrometi e Carnazza, lascia la carica di amministratore delegato e sarà il nuovo presidente.

Già nei giorni scorsi era stata annunciata la presenza di Francesca Grigorio come nuova direttrice generale, mentre Alessandra Veneziano sarà il direttore sportivo. Salvatore Coppoa sarà il responsabile dell’area tecnica e Antonino Montirosso il Club Manager. L’Area Marketing è stata affidata a Fabrizio Mandarro e Danilo Calì. Giorgio Causapruno sarà l’addetto agli arbitri.

Alla guida della squadra come nuovo allenatore ci sarà Marco Coppa, che ha preso il posto dell’esonerato Francesco Bianco. Coppa ha già firmato e questo pomeriggio sarà in panchina. Sarà affiancato da Carlo De Clemente, già presente nel precedente organigramma come allenatore in seconda, e da Domenico Provenzano. Confermato il preparatore dei portieri Roberto La Malfa. Il preparatore atletico sarà Carlo Garzia, il massaggiatore Davide Chiucchiarelli; la funzione di Team Manager sarà affidata a Massimo Licitra, Vincenzo Appiano sarà il segretario, il magazziniere è Gianfranco Massari.

La nuova società ha ripreso in mano anche l’aspetto della comunicazione, con il ruolo di addetto stampa affidato a Lucia Nativo, mentre anche la pagina social annuncia il nuovo organigramma e informa i tifosi su quanto sta accadendo. Inoltre, è stata riaperta per i tifosi la possibilità di commentare sui social. Il nuovo organigramma, l’avvio della nuova avventura, suscita speranze e nuovi entusiasmi tra i tifosi, anche se non mancano perplessità e timori, dopo le delusioni degli ultimi anni.

Con questo team e con un’organizzazione societaria profondamente rinnovata il Ragusa si prepara alla gara casalinga di oggi contro il CastrumFavara. Il fischio d’inizio, allo stadio Aldo Campo, sarà alle 14.30.

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