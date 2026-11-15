Parco degli Iblei a rischio per un emendamento della Lega. Pronti alla battaglia il PD e M5S

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Il percorso per istituire il Parco nazionale degli Iblei rischia di fermarsi. A metterlo in discussione è l’emendamento 3.6 presentato dai deputati della Lega Zinzi, Sudano e Carrà al provvedimento sul dissesto idrogeologico, all’esame della Commissione Ambiente della Camera: secondo il Partito Democratico punta di fatto a cancellare il percorso istitutivo del parco, compresi gli atti amministrativi e procedimentali già compiuti.

Dietro la necessità di risanare prima le criticità idriche e idrogeologiche del territorio, sostiene il PD, ci sarebbe una scelta politica precisa: fermare il parco. Una proposta definita «grave e inaccettabile» e «profondamente strumentale». Se esistono criticità idrogeologiche, problemi di depurazione, fragilità degli ecosistemi e situazioni di degrado, è la tesi, la risposta delle istituzioni dovrebbe essere investire, programmare interventi e destinare risorse, non cancellare uno strumento di tutela.

Il parco, al contrario, viene indicato come un’occasione per affrontare proprio quelle fragilità: pianificazione integrata, tutela e ripristino degli ecosistemi, salvaguardia delle risorse idriche, valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico e fondi pubblici dedicati, in un’area sempre più esposta a siccità, incendi, eventi estremi, rischio idrogeologico e perdita di biodiversità. L’emendamento, accusa il PD, non propone alcun piano di risanamento, non individua risorse e non prevede interventi concreti.

«Non si tratta di un vincolo da contrapporre allo sviluppo, ma di una scelta strategica per il futuro del territorio», scrive il partito, che parla di un’opportunità per tenere insieme tutela del paesaggio, agricoltura di qualità, turismo sostenibile ed economie locali, e di un percorso costruito in tanti anni di confronto e partecipazione.

Contro l’emendamento si schiera anche il Movimento 5 Stelle. Il deputato Filippo Scerra annuncia che martedì parteciperà da titolare ai lavori della Commissione per votare contro una proposta che definisce «antistorica, anacronistica e irricevibile». Non è questa, sostiene, la risposta alle preoccupazioni delle comunità locali e degli agricoltori, e ricorda che c’è anche una sentenza del Tar da rispettare e un percorso costruito negli anni che non può essere cancellato «con un colpo di mano».

Della possibile riperimetrazione del parco tramite un emendamento in manovra regionale si era già parlato nei giorni scorsi.

A chiedere il ritiro dell’emendamento 3.6, con un appello a tutte le forze politiche perché venga respinto, è la Federazione di Siracusa del Partito Democratico, in linea con il PD siciliano e nazionale. «Il Parco nazionale degli Iblei deve nascere», conclude la nota.

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