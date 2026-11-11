Parco degli Iblei: si valuta riperimetrazione mediante un emendamento in manovra regionale

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La perimetrazione del Parco degli Iblei resta un nodo aperto, e ora si cerca una strada legislativa per scioglierlo. Tra le ipotesi sul tavolo c’è un emendamento nell’ambito della manovra finanziaria, per correggere un perimetro che, secondo chi segue il dossier, rischia di penalizzare agricoltori, allevatori, imprese e intere comunità.

Il punto di partenza è un procedimento avviato quasi vent’anni fa: l’obiettivo è rimetterlo in discussione tenendo conto delle trasformazioni del territorio, delle attività produttive esistenti e delle esigenze delle comunità locali. La tutela dell’ambiente, si sottolinea, è un valore condiviso, ma non può tradursi in vincoli indiscriminati che compromettano lavoro, investimenti e sviluppo degli Iblei. Serve una soluzione equilibrata, costruita con il coinvolgimento dei Comuni e delle categorie interessate.

A lavorarci è il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera. Dopo aver raccolto le preoccupazioni del territorio, ha condiviso l’esigenza con il coordinatore regionale del partito, Luca Sbardella, con cui è stato avviato un raccordo politico e istituzionale. Fondamentale, ha spiegato, il confronto con il presidente della Regione Renato Schifani, con l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino e con il Governo nazionale. Cannata ha inoltre sentito il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, per seguire gli sviluppi parlamentari e individuare il percorso normativo più efficace e tempestivo tra i provvedimenti in esame.

«Il Parco degli Iblei non può essere deciso sopra la testa dei territori», ha dichiarato il parlamentare, assicurando che continuerà a seguire personalmente la questione per arrivare a una soluzione legislativa concreta.

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