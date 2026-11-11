Ibla, residenza universitaria chiusa e centro storico: «Chi studia vive nel degrado»

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Umidità, muffa e carenze di manutenzione: sono le criticità igienico-sanitarie e strutturali che hanno portato allo sgombero e alla chiusura della residenza universitaria Le Castillet di Ragusa Ibla. Una vicenda che, secondo una parte dell’opposizione, smentisce la narrazione dell’amministrazione comunale sulla vocazione universitaria della città.

«Poche settimane fa denunciavamo l’inefficacia di misure che sbandierano la rivitalizzazione del centro storico senza affrontare i veri problemi di vivibilità, degrado e sicurezza. Oggi la vicenda dello studentato di Ibla ne è la conferma più lampante e amara. Si fa tanta propaganda parlando di riportare la gente a vivere nel centro storico e di rilancio della vocazione universitaria, ma poi non si è capaci nemmeno di garantire un alloggio dignitoso e sicuro ai giovani che scelgono di studiare a Ragusa». A firmare l’intervento sono la consigliera comunale della Dc Rossana Caruso, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Luca Poidomani e il consigliere comunale del Movimento per l’Autonomia Gaetano Mauro.

«Come si può parlare credibilmente di rilancio residenziale quando la Casa dello Studente viene chiusa per problemi strutturali ed eliminata dall’offerta ricettiva universitaria lasciando spazio al degrado? Prima vengono i servizi essenziali e il rispetto per i diritti fondamentali degli studenti, poi gli annunci in pompa magna. È inammissibile che la risposta a problemi strutturali sia l’ennesima emergenza e lo sgombero delle strutture. L’amministrazione comunale e le istituzioni preposte smettano di rincorrere le urgenze e mettano in atto interventi concreti e risolutivi: Ragusa non può permettersi di perdere la sua attrattività universitaria a causa della mancanza di pianificazione e manutenzione».

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