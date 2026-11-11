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Impianto rifiuti di Ragusa guasto: per tre giorni l’indifferenziato va a Catania
11 Nov 2026 13:24
Un guasto ha colpito l’impianto di trattamento dei rifiuti di Ragusa. Per riparare il tamburo del vaglio servono tre giorni: nel frattempo i Comuni iblei potranno portare l’indifferenziato a Catania.
E’ quanto ha stabilito la Regione che ha autorizzato il ricorso all’impianto di Sicula Trasporti per il 9, 10 e 11 novembre. La quantità prevista è di circa 500 tonnellate complessive per tutti i Comuni interessati, nell’arco dei tre giorni.
A segnalare il problema e a chiedere una destinazione alternativa è stata la SRR, la società che coordina il servizio dei rifiuti nell’ambito ragusano. Sicula Trasporti ha dato la propria disponibilità: oltre al trattamento, si occuperà dello smaltimento dei residui della lavorazione. Da domani si dovrebbe tornare alla normalità.
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