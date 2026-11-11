Home / Attualità
Impianto rifiuti di Ragusa guasto: per tre giorni l’indifferenziato va a Catania

Impianto rifiuti di Ragusa guasto: per tre giorni l’indifferenziato va a Catania

11 Nov 2026 13:24
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Un guasto ha colpito l’impianto di trattamento dei rifiuti di Ragusa. Per riparare il tamburo del vaglio servono tre giorni: nel frattempo i Comuni iblei potranno portare l’indifferenziato a Catania.

E’ quanto ha stabilito la Regione che ha autorizzato il ricorso all’impianto di Sicula Trasporti per il 9, 10 e 11 novembre. La quantità prevista è di circa 500 tonnellate complessive per tutti i Comuni interessati, nell’arco dei tre giorni.

A segnalare il problema e a chiedere una destinazione alternativa è stata la SRR, la società che coordina il servizio dei rifiuti nell’ambito ragusano. Sicula Trasporti ha dato la propria disponibilità: oltre al trattamento, si occuperà dello smaltimento dei residui della lavorazione. Da domani si dovrebbe tornare alla normalità.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Michele Barbagallo
Giornalista e professionista della comunicazione, scrive per RagusaOggi occupandosi di cronaca, attualità, politica e temi legati al territorio. Collabora anche con altre testate giornalistiche, tra cui La Sicilia, e ha collaborato con VideoMediterraneo e Antenna Sicilia. Affianca all'attività giornalistica una lunga esperienza nella comunicazione e nelle relazioni con i media, curando uffici stampa e progetti di comunicazione per enti, imprese e iniziative culturali. È cofondatore di MediaLive, agenzia di comunicazione con sede a Ragusa.