Allarme bomba in tre scuole tra Ragusa e Modica: email minatorie, istituti evacuati

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Due istituti a Ragusa e uno a Modica raggiunti da comunicazioni che segnalavano la presenza di ordigni. Scattati i protocolli di sicurezza e l’evacuazione. L’episodio si inserisce nel clima di allerta che sta interessando le scuole italiane.

Nuovo allarme bomba, questa volta anche in alcune scuole della provincia di Ragusa. Tre istituti scolastici, due a Ragusa e uno a Modica, avrebbero ricevuto email contenenti minacce e segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici.

Le comunicazioni hanno fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza. Gli istituti interessati sono stati evacuati, mentre sono state attivate le procedure necessarie per consentire le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

L’episodio desta particolare preoccupazione perché arriva in un momento in cui l’Italia è interessata da una serie di analoghe intimidazioni rivolte alle scuole attraverso la posta elettronica.

Il caso ibleo potrebbe essere collegato alla campagna di allarmi bomba che nelle ultime settimane ha coinvolto numerosi istituti scolastici italiani.

Il 2 novembre scorso una comunicazione contenente minacce di attentato era stata recapitata a ben 271 scuole in diverse regioni. In numerosi casi erano state disposte evacuazioni precauzionali e avviate verifiche da parte delle forze dell’ordine. Le indagini erano state affidate anche alla Polizia Postale.

Una nuova ondata si è registrata proprio nella mattinata dell’11 novembre. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, una nuova email minatoria sarebbe stata inviata contemporaneamente a 94 istituti scolastici italiani. Il messaggio, firmato da un sedicente Mikhail Andropov, annunciava la presenza di esplosivi negli edifici e conteneva pesanti minacce.

Resta da accertare se le email ricevute a Ragusa e Modica presentino gli stessi contenuti, mittenti o caratteristiche tecniche delle comunicazioni inviate agli altri istituti italiani.

Paura tra studenti e famiglie

L’evacuazione dei tre istituti ha inevitabilmente generato preoccupazione tra studenti, personale scolastico e famiglie. Le procedure di sicurezza sono state attivate per tutelare l’incolumità delle persone presenti negli edifici.

La vicenda riporta l’attenzione anche sulla vulnerabilità delle istituzioni scolastiche di fronte a campagne di minacce digitali capaci di provocare interruzioni delle attività didattiche e mobilitare risorse delle forze dell’ordine.

Adesso saranno gli accertamenti investigativi a chiarire la provenienza delle comunicazioni e soprattutto a stabilire se i tre episodi della provincia di Ragusa facciano parte della stessa campagna nazionale che sta interessando le scuole italiane.

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