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Allarme bomba in tre scuole tra Ragusa e Modica: email minatorie, istituti evacuati

Allarme bomba in tre scuole tra Ragusa e Modica: email minatorie, istituti evacuati

11 Nov 2026 11:33
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Due istituti a Ragusa e uno a Modica raggiunti da comunicazioni che segnalavano la presenza di ordigni. Scattati i protocolli di sicurezza e l’evacuazione. L’episodio si inserisce nel clima di allerta che sta interessando le scuole italiane.

Nuovo allarme bomba, questa volta anche in alcune scuole della provincia di Ragusa. Tre istituti scolastici, due a Ragusa e uno a Modica, avrebbero ricevuto email contenenti minacce e segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici.

Le comunicazioni hanno fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza. Gli istituti interessati sono stati evacuati, mentre sono state attivate le procedure necessarie per consentire le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

L’episodio desta particolare preoccupazione perché arriva in un momento in cui l’Italia è interessata da una serie di analoghe intimidazioni rivolte alle scuole attraverso la posta elettronica.

Il caso ibleo potrebbe essere collegato alla campagna di allarmi bomba che nelle ultime settimane ha coinvolto numerosi istituti scolastici italiani.

Il 2 novembre scorso una comunicazione contenente minacce di attentato era stata recapitata a ben 271 scuole in diverse regioni. In numerosi casi erano state disposte evacuazioni precauzionali e avviate verifiche da parte delle forze dell’ordine. Le indagini erano state affidate anche alla Polizia Postale.

Una nuova ondata si è registrata proprio nella mattinata dell’11 novembre. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, una nuova email minatoria sarebbe stata inviata contemporaneamente a 94 istituti scolastici italiani. Il messaggio, firmato da un sedicente Mikhail Andropov, annunciava la presenza di esplosivi negli edifici e conteneva pesanti minacce.

Resta da accertare se le email ricevute a Ragusa e Modica presentino gli stessi contenuti, mittenti o caratteristiche tecniche delle comunicazioni inviate agli altri istituti italiani.

Paura tra studenti e famiglie

L’evacuazione dei tre istituti ha inevitabilmente generato preoccupazione tra studenti, personale scolastico e famiglie. Le procedure di sicurezza sono state attivate per tutelare l’incolumità delle persone presenti negli edifici.

La vicenda riporta l’attenzione anche sulla vulnerabilità delle istituzioni scolastiche di fronte a campagne di minacce digitali capaci di provocare interruzioni delle attività didattiche e mobilitare risorse delle forze dell’ordine.

Adesso saranno gli accertamenti investigativi a chiarire la provenienza delle comunicazioni e soprattutto a stabilire se i tre episodi della provincia di Ragusa facciano parte della stessa campagna nazionale che sta interessando le scuole italiane.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.