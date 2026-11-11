Non solo il 25 novembre: Coop Gruppo Radenza porta la lotta alla violenza sulle donne nei supermercati

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Il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, stampato sugli scontrini. Una parte delle vendite di mini pandori e mini panettoni destinata a un centro antiviolenza. Incontri nelle scuole, uno spettacolo teatrale e un percorso per i dipendenti. È «Coltiviamo la Cultura del Rispetto», la campagna con cui Coop Gruppo Radenza, insieme all’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, dedica tutto il mese di novembre al contrasto della violenza sulle donne, andando oltre la giornata simbolica del 25 novembre.

«Non basta condannare la violenza quando diventa cronaca. Bisogna avere il coraggio e la responsabilità di contrastare quella cultura che troppo spesso la precede e la alimenta – dichiara Danilo Radenza, Ceo di Coop Gruppo Radenza –. Il rispetto si insegna, si impara e soprattutto si pratica. Come impresa che ogni giorno entra in relazione con migliaia di famiglie siciliane, sentiamo il dovere di contribuire a questo cambiamento. I nostri supermercati non sono soltanto luoghi di consumo, ma spazi di incontro e di comunità».

Dagli scontrini ai panettoncini

Sugli scontrini dei supermercati Coop compare il 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, per ricordare che chiedere aiuto è possibile. In alcuni punti vendita ci sono anche materiali informativi realizzati con la Consulta Femminile del Comune di Ragusa.

Dal 15 al 30 novembre l’1% delle vendite dei mini pandori e mini panettoni Coop andrà al Cedav, il Centro Donne Antiviolenza di Messina. Sulle confezioni ci saranno sei parole: Amore, Ascolto, Emozioni, Fiducia, Abbraccio e Rispetto. A Catania il sostegno al Centro Antiviolenza Thamaia passerà dal progetto artistico e solidale «Bag d’autrice», con shopper illustrate da quattro artiste.

Scuole, dipendenti e teatro

La campagna entrerà nelle scuole di Catania con un incontro sulla violenza di genere e coinvolgerà i dipendenti di New Fdm in un percorso di sensibilizzazione e aggiornamento. Il 27 novembre a Palermo andrà in scena il monologo di Valeria Perdonò «Amorosi assassini… una commedia che (non) fa ridere», in collaborazione con il Keynes Institute, il Centro Studi Pio La Torre e Legacoop Sicilia.

«Sarebbe un errore pensare che il rispetto sia una materia da insegnare soltanto ai ragazzi – sottolinea Radenza –. È una responsabilità che riguarda anche gli adulti, le imprese e il mondo del lavoro. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere direttamente i nostri collaboratori: non possiamo promuovere all’esterno valori che non ci impegniamo a coltivare ogni giorno anche all’interno della nostra organizzazione».

«Una giornata può accendere i riflettori su un problema, ma non può risolverlo – conclude –. Il rispetto, proprio come un seme, ha bisogno di cura, attenzione e continuità. Non possiamo pretendere di raccogliere domani ciò che oggi non abbiamo il coraggio di seminare».

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