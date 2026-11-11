Pedaggio sulla Siracusa-Gela, Ragusa e Siracusa con sindacati e imprese dicono no

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Il territorio del Sud-Est fa fronte comune contro il pedaggio sulla Siracusa-Gela. I Liberi Consorzi di Ragusa e di Siracusa hanno promosso un tavolo tecnico-istituzionale sulla paventata introduzione del pedaggio sulle tratte già realizzate dell’autostrada A18, e dal confronto, che si è svolto lunedì 9 novembre, è uscita una posizione condivisa di contrarietà.

Al tavolo, convocato dai presidenti dei due enti, Maria Rita Schembari per Ragusa e Michelangelo Giansiracusa per Siracusa, hanno partecipato rappresentanti istituzionali, organizzazioni sindacali, Confindustria, Confcommercio e i Consorzi di tutela delle produzioni di eccellenza.

Schembari: «Si apra un confronto con il Cas»

«Non riteniamo opportuno introdurre nuovi costi a carico di cittadini e imprese in un momento già segnato dai rincari dei carburanti e dall’aumento delle spese di trasporto. A maggior ragione se consideriamo che l’autostrada non è ancora completata – dichiara la presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari –. La Siracusa-Gela è un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo della Sicilia sud-orientale. Oggi dal territorio è arrivata una voce chiara e unitaria: chiediamo che venga ascoltata e che si apra un confronto con il Cas prima di qualsiasi decisione».

La Uil: prima si finisca l’opera

All’incontro la Uil Sicilia, con il commissario Emanuele Ronzoni, Ninetta Siragusa e Giovanni D’Avola, ha ribadito il suo no secco al pedaggio: per il sindacato la priorità è completare l’autostrada e recuperare i fondi del lotto Modica-Scicli, finanziato con 350 milioni di euro mai impegnati, mentre oggi i costi sono saliti a 640 milioni. Ai presidenti dei due Liberi Consorzi la Uil ha chiesto di farsi parte attiva nel confronto con il governo regionale e nazionale.

I caselli già in gara

Il pedaggio non è solo un’ipotesi sulla carta. Ad agosto Autostrade Siciliane, l’ex Cas, ha aggiudicato l’appalto da circa 3,76 milioni di euro per gli impianti di riscossione sul tratto Siracusa-Rosolini, agli svincoli di Cassibile, Avola, Noto e Rosolini, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 2028. Una seconda gara, da oltre 1,6 milioni, riguarderà il tratto Rosolini-Modica, con i caselli agli svincoli di Ispica e Modica.

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