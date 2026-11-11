Comiso piange Sergio Perrotta, il figlio laureato nel giorno della camera ardente

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Comiso saluta Sergio Perrotta, mobiliere di 58 anni, morto a Ragusa domenica scorsa. Sergio era malato da tempo. Originario di Comiso (il padre era titolare di una nota rivendita di mobili), era il più piccolo di tre fratelli. Qualche anno fa si era trasferito a Ragusa e aveva trasferito lì anche la sua attività commerciale.

Il funerale si svolgerà domani alle 11 nella Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle.

Attorno a Sergio, tornato a Comiso per l’ultimo saluto, si sono stretti gli amici degli anni giovanili, coloro che hanno condiviso con lui la passione per il basket e per la politica. Per un breve periodo era stato referente del gruppo “Progressisti per Comiso”.

Questa mattina l’unico figlio di Sergio, Lorenzo, si è laureato. Mentre la camera ardente è diventata meta di tanti amici, il figlio Lorenzo si trovava a Perugia per affrontare l’esame di laurea. Una triste coincidenza ha voluto che le due date si intersecassero. Sergio aveva atteso con gioia questo traguardo del figlio, che si è realizzato proprio negli stessi giorni della conclusione della sua vita terrena.

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