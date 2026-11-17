Ragusa, un milione dalla tassa di soggiorno: chi la paga ha diritto di sapere dove va

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L’editoriale

Chi dorme una notte a Ragusa paga qualche euro in più sul conto dell’albergo o del B&B. Lo fa senza discutere, perché in gran parte d’Italia funziona così. Ma quei soldi non sono un fondo di riserva: la legge li destina a interventi per il turismo, compresi il sostegno alle strutture ricettive, la cura e il recupero dei beni culturali e ambientali e i servizi pubblici locali che ne fanno parte.

A Ragusa l’imposta di soggiorno vale circa un milione di euro. Secondo i gruppi di opposizione in Consiglio comunale, con quei soldi si pagano anche 25mila euro di eventi di quartiere, 25mila di manutenzioni elettriche, seimila di forniture idrauliche negli immobili comunali e nelle scuole, 1.200 euro per gli impianti dei parcheggi interrati e, per il 2027, 90mila euro di luminarie natalizie. E alla riunione dell’Osservatorio sull’imposta, riferiscono, sarebbe emerso che appena il 5% va alla promozione turistica vera e propria.

Alcune di queste spese si possono difendere. Le luminarie attirano visitatori, gli eventi animano la città, un parcheggio che funziona serve anche al turista. Il confine tra spesa turistica e spesa ordinaria non è sempre netto, e sarebbe ingeneroso fare di ogni voce uno scandalo. Ma se alla promozione resta il 5%, la domanda è legittima: a che cosa serve l’imposta, e chi decide come spenderla?

Il punto più debole è il metodo. Gli operatori turistici, raccontano i consiglieri, vengono convocati all’Osservatorio a fine anno, quando le somme sono già impegnate. Un organismo nato per far partecipare chi lavora nel turismo si riduce così a una presa d’atto. E proprio gli albergatori parlano di presenze in calo tra il 10 e il 15%, di tariffe abbassate e di ricavi minori. Se il settore soffre, è il momento di investire di più e meglio nella promozione, non di meno.

C’è poi la nuova organizzazione provinciale per il turismo, la Dmo, alla quale Ragusa dovrebbe versare 450mila euro in tre anni. Può essere la svolta che il turismo ibleo aspetta da tempo: una sola regia per promuovere il Barocco, il mare e l’entroterra. Ma servono statuto, obiettivi e risultati misurabili, resi pubblici fin dall’inizio.

La soluzione non richiede rivoluzioni. Basta un rendiconto pubblico, voce per voce, di come si spende l’imposta di soggiorno, pubblicato ogni anno sul sito del Comune. Basta convocare gli operatori a inizio anno, quando si decide, e non a dicembre, quando si ratifica. Basta fissare una quota minima per la promozione e misurare i risultati con numeri confrontabili.

L’imposta la pagano i turisti, ma la riscuotono albergatori e gestori, che ci mettono la faccia con i clienti. Hanno diritto di sapere dove finiscono quei soldi. E ne hanno diritto anche i ragusani, perché una città che vive sempre di più di turismo non può permettersi di gestirlo senza una strategia chiara e senza conti trasparenti.

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