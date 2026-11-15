Pinocchio: 200 anni fa nasceva Collodi e ci parla ancora, a chi governa e a chi educa

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L’editoriale

Ci sono libri che si leggono da bambini e si capiscono da adulti. Le avventure di Pinocchio è uno di questi. Carlo Lorenzini, che si firmava Collodi, nasceva duecento anni fa, e Palermo lo ricorda il 17 e 18 novembre con un convegno della Società Siciliana per la Storia Patria dal titolo che dice già molto: “Umano troppo umano: l’immortalità di Pinocchio”.

Immortale, Pinocchio, lo è davvero, perché parla di noi. Benedetto Croce sosteneva che il legno del burattino fosse l’umanità stessa. E il professore Giovanni Puglisi, che cura il convegno, aggiunge una chiave che vale la pena fermare: il burattino non diventa uomo per obbedienza, ma prendendosi cura degli altri. Una frase che dovremmo appendere in molti uffici.

Pinocchio, per gran parte del libro, sceglie la scorciatoia. Vende l’abbecedario comprato da Geppetto. Si fida del Gatto e della Volpe, che gli promettono di moltiplicare gli zecchini nel Campo dei miracoli. Schiaccia il Grillo parlante perché dice cose sgradite. Segue Lucignolo nel Paese dei balocchi e ne esce trasformato in asino. Ogni volta che mente, il naso lo tradisce.

Il Campo dei miracoli, a ben vedere, non è mai stato chiuso. Ha solo cambiato insegna. È la politica che promette tutto e subito, che misura ogni scelta sul consenso del giorno dopo e non sul bene della comunità tra dieci anni. È il dibattito in cui chi richiama alla realtà, come il Grillo, viene zittito perché disturba. Ai politici che ci governano, a Roma, a Palermo e nei nostri dodici Comuni, Pinocchio ricorda una cosa semplice: le bugie hanno il naso lungo, e prima o poi si vedono. Governare non è accontentare tutti, ma prendersi cura di tutti, anche di chi non vota ancora.

Ma Pinocchio è prima di tutto un libro sull’educazione, e chiama in causa le famiglie e la scuola. Geppetto è un padre povero e imperfetto, che però non smette mai di cercare il figlio, fino a farsi inghiottire dal pescecane. La Fata turchina perdona, ma non fa sconti. Insieme raccontano un’educazione che accompagna senza sostituirsi e che protegge senza togliere ai ragazzi la fatica di crescere.

I nostri figli vivono immersi in Paesi dei balocchi molto più seducenti di quello di Collodi: schermi che promettono divertimento senza fine, successo senza impegno, verità comode che non costano nulla. Il compito di genitori e insegnanti non è proibire tutto, ma dare loro gli strumenti per riconoscere il Gatto e la Volpe quando li incontrano. Non a caso il convegno di Palermo premia le scuole che hanno lavorato su crescita, responsabilità, verità e menzogna, libertà e convivenza civile.

C’è un dettaglio del finale che spesso dimentichiamo. Pinocchio diventa un ragazzo vero quando comincia a lavorare per mantenere il padre malato e aiutare la Fata. Non per un premio, ma perché si è preso cura di qualcuno.

L’auspicio, nel bicentenario di Collodi, è che ognuno faccia la sua parte. I politici, scegliendo il bene collettivo anche quando non porta voti. Le famiglie e gli insegnanti, educando alla responsabilità anche quando sarebbe più facile dire di sì. E tutti noi, smettendo di schiacciare il Grillo parlante solo perché ci dice ciò che non vogliamo sentire. Duecento anni dopo, quel burattino di legno ci guarda ancora. E aspetta che cresciamo.

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