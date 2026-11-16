Ragusa perde nella classifica qualità 54 posti su reati e sicurezza: la provincia tranquilla non è scontata

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L’editoriale

TK Ogni anno, a novembre, arriva la classifica della qualità della vita di ItaliaOggi. E ogni anno, a Ragusa, ci consoliamo con la stessa frase: siamo i primi in Sicilia. È vero anche questa volta. Ma il primato regionale è diventato un cuscino troppo comodo, e quest’anno nasconde un dato che non possiamo lasciar passare.

Nella graduatoria su reati e sicurezza la provincia iblea scende dal 30° all’84° posto: 54 posizioni perse in un anno, il calo più marcato tra tutte le voci dell’indagine. Nel complesso Ragusa è 82ª su 107 province, quattro posti sotto il 2025, nel gruppo di quelle che lo studio definisce a qualità della vita scarsa. Qui tutti i numeri della classifica.

Una classifica non è la realtà, e lo diciamo per primi. Gli indicatori cambiano, i numeri si muovono, basta un anno storto per scivolare. Ma questa volta la classifica non dice nulla che la cronaca non ci abbia già raccontato.

Basta guardare le ultime settimane. Sabato sera, a Comiso, le guardie giurate hanno sorpreso dei ladri dentro un campo fotovoltaico di contrada Serra Carcara: cavi già tagliati, inverter manomessi e, una volta scoperti, pietre lanciate contro i vigilanti. Il 4 novembre un altro tentativo, sempre a Comiso; a settembre una banda sorpresa in contrada Donnadolce; ad Acate decine di metri di cavi spariti da un impianto. A Modica i colpi da Bruno Euronics e da Scarpinando, a Ragusa quello al negozio Triumph di Corallo. I commercianti del Polo commerciale modicano hanno incontrato il questore, che ha garantito più presenza delle forze di polizia e un tavolo permanente.

Non sono episodi isolati. Sono un filo che tiene insieme campagne e centri commerciali, rame e vetrine. E dicono una cosa semplice: chi ruba ha capito che qui si può.

Le risposte, finora, arrivano caso per caso. Un incontro dopo una rapina, un protocollo dopo un furto. A Comiso il protocollo «Mille occhi sulla città», che mette insieme Comune, Prefettura, forze dell’ordine e istituti di vigilanza, sta funzionando: i tentativi di furto vengono sventati. Ma regge in buona parte sulla vigilanza privata, e lascia scoperto chi una vigilanza non se la può permettere.

Serve altro: una strategia provinciale. Un tavolo in Prefettura che non si convochi solo dopo l’ennesimo colpo, che metta insieme i dodici sindaci, le forze dell’ordine, le associazioni di categoria e gli istituti di vigilanza, e che parta da numeri condivisi: dove si ruba, che cosa, quando. E serve che Roma faccia la sua parte, perché la sicurezza è prima di tutto compito dello Stato: organici di Polizia e Carabinieri adeguati a una provincia che non è più quella di vent’anni fa.

Non è allarmismo. Lo stesso studio ci dà un’altra notizia, e questa è buona: per sicurezza sociale Ragusa è quarta in Italia. Vuol dire che la comunità tiene, che le reti di famiglia e di vicinato funzionano ancora. È il nostro capitale più prezioso, ed è proprio quello che la piccola criminalità consuma, un furto alla volta, quando la gente comincia ad avere paura e a chiudersi in casa.

Per anni ci siamo raccontati come l’isola felice. Forse lo siamo ancora, rispetto al resto della Sicilia. Ma la tranquillità di un territorio non è una rendita: va difesa ogni giorno. E 54 posti persi in un anno sono un avviso che sarebbe un errore non ascoltare.

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