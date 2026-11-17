Ragusa, luminarie di San Valentino 2027: il Consiglio vuole il parere dei revisori

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RAGUSA — Le luminarie di San Valentino 2027 tornano al centro del dibattito politico a Ragusa. Il Consiglio comunale ha approvato una mozione presentata dal consigliere di ControCorrente Federico Bennardo, che chiede di ascoltare il Collegio dei revisori dei conti sulla legittimità dell’impegno di spesa assunto dall’amministrazione per gli allestimenti previsti il prossimo febbraio.

La mozione è passata grazie ai voti delle opposizioni, nonostante il voto contrario della maggioranza.

Bennardo chiarisce di non contestare nel merito l’iniziativa dedicata alla festa degli innamorati, ma di voler verificare la correttezza contabile dell’operazione alla luce della situazione finanziaria del Comune e delle regole previste dal Testo unico degli enti locali.

«Nulla in contrario con la festa degli innamorati», precisa il consigliere. Il punto, sostiene, è un altro: capire se sia possibile impegnare nel 2026 somme relative a una spesa corrente da sostenere nel 2027.

Il nodo dell’articolo 183 del TUEL

La questione era già stata sollevata da Bennardo nelle scorse settimane e riguarda l’articolo 183, comma 6, del Testo unico degli enti locali.

La norma stabilisce limiti precisi all’assunzione di impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi, salvo determinate fattispecie, come obbligazioni pluriennali o spese necessarie a garantire la continuità dei servizi.

È proprio su questo punto che Bennardo vuole un pronunciamento tecnico.

«Durante lo scorso Consiglio comunale avevo chiesto di poter ascoltare il Collegio dei Revisori affinché ci dessero un parere su un impegno di spesa fatto dall’amministrazione per San Valentino 2027, soprattutto in considerazione del momento finanziario delicato per il nostro Ente», ha spiegato.

Già a fine ottobre RagusaOggi aveva raccontato la segnalazione trasmessa dal consigliere ai revisori e, per quanto di competenza, alla Corte dei conti, relativa ad alcuni impegni di spesa dell’amministrazione. Tra questi figurava una determinazione del settore XII relativa alle luminarie natalizie e agli allestimenti previsti per San Valentino 2027.

Il precedente delle luminarie di San Valentino

L’iniziativa non nasce dal nulla. Già nel febbraio 2026 il Comune aveva puntato sul cosiddetto “mese dell’Amore”, con luminarie a tema, citazioni romantiche, filodiffusione, cornici fotografiche, pista di pattinaggio e mercatini tra il centro e Ragusa Ibla.

Il sindaco Peppe Cassì aveva presentato l’operazione come uno strumento per rendere più attrattivo il centro storico nel periodo di San Valentino e creare occasioni di visita e permanenza in città.

Per il 2027 l’amministrazione ha quindi scelto di riproporre gli allestimenti, inserendoli nella programmazione insieme alle luminarie natalizie.

Ed è proprio la tempistica dell’impegno economico, più che il contenuto dell’iniziativa, a essere finita nel mirino di Bennardo.

Sul fondo anche la polemica sulla tassa di soggiorno

La discussione si intreccia con un altro tema già emerso nelle ultime settimane: come vengono utilizzate a Ragusa le risorse dell’imposta di soggiorno.

RagusaOggi ha recentemente ricostruito una serie di voci finanziate con il gettito del tributo turistico che hanno suscitato critiche da parte delle opposizioni. Tra queste figurano spese per eventi di quartiere, manutenzioni, forniture e anche 90 mila euro previsti per le luminarie natalizie del 2027.

La contestazione politica riguarda la destinazione delle risorse: secondo le opposizioni, una parte delle somme dovrebbe essere impiegata in misura maggiore per attività direttamente legate alla promozione turistica e meno per interventi che potrebbero essere sostenuti attraverso il bilancio ordinario.

Il Comune applica l’imposta di soggiorno dal 2012 e il tributo è versato da chi pernotta nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Non risulta però, allo stato delle fonti disponibili, che l’intera spesa per San Valentino 2027 sia stata finanziata direttamente con l’imposta di soggiorno. È invece documentato che nel piano delle spese contestate relative al tributo compaiono le luminarie natalizie 2027.

Ora la parola ai revisori

La mozione approvata dal Consiglio non entra quindi nel merito estetico o turistico delle luminarie, ma porta la questione sul terreno della regolarità contabile.

Bennardo chiede che siano gli organi preposti a chiarire se l’impegno assunto dall’amministrazione per il 2027 rispetti i limiti previsti dal TUEL.

«Nessuna accusa sul merito dell’atto — ribadisce il consigliere — ma sarebbe utile capire cosa pensano gli organi preposti».

La richiesta ha trovato il sostegno delle opposizioni e il voto contrario della maggioranza.

La vicenda delle luminarie diventa così un nuovo capitolo del confronto politico sulla gestione delle risorse comunali: da una parte l’amministrazione punta sugli allestimenti come strumento di animazione e attrazione del centro storico; dall’altra le opposizioni chiedono verifiche più stringenti sulla copertura delle spese e sulla loro corretta imputazione agli esercizi finanziari.

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