Caso Chiavola, Futuro Nazionale Ragusa contro i giudici dopo la condanna in appello

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RAGUSA — La condanna in appello di Mario Chiavola per il saluto romano durante la commemorazione di Sergio Ramelli diventa terreno di scontro politico. A pochi giorni dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania, dal profilo social di Futuro Nazionale Ragusa, formazione politica fondata da Roberto Vannacci, arriva un durissimo intervento contro la decisione dei giudici e contro una parte della magistratura.

Il caso è quello già raccontato da RagusaOggi: Chiavola è stato condannato in secondo grado a nove mesi di reclusione, con pena sospesa, e 200 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese sostenute dall’Anpi di Ragusa, costituita parte civile. La Corte d’Appello ha ribaltato l’assoluzione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Ragusa. La sentenza non è definitiva e la difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione.

I fatti risalgono al 29 aprile 2021, quando a Ragusa si svolse una commemorazione organizzata da CasaPound in memoria di Sergio Ramelli. Al centro del processo il saluto romano e la chiamata del “presente”.

L’attacco dal profilo di Futuro Nazionale Ragusa

Nel video pubblicato sui social, l’esponente locale di Futuro Nazionale mette la condanna di Chiavola a confronto con altri fatti di cronaca e contesta apertamente la decisione giudiziaria.

«A Ragusa la giustizia a un certo punto si sveglia dal suo torpore e dà quasi un anno di carcere a uno perché ha fatto il saluto romano», afferma nel video, facendo riferimento alla pena inflitta a Chiavola.

Il tono si alza ulteriormente quando il ragionamento si sposta sulla magistratura.

«Ancora mi venite a dire che non c’è una parte della magistratura che è dalla sinistra? Non mi volete dire che non ci sono magistrati che hanno idee politiche ben chiare?», sostiene l’esponente di Futuro Nazionale.

Parole che spostano quindi la polemica dalla valutazione della singola sentenza al ruolo della magistratura e al suo presunto orientamento politico.

Nel lungo intervento vengono poi affrontati anche i temi dell’immigrazione, della sicurezza, dell’identità culturale e della politica locale, con un appello finale agli elettori a sostenere Futuro Nazionale.

Il partito è stato fondato da Roberto Vannacci nel febbraio 2026, dopo l’uscita dell’ex generale dalla Lega, e ha successivamente avviato una propria organizzazione territoriale.

Chiavola: «Non rinnego la mia storia»

Sulla sentenza è intervenuto anche lo stesso Mario Chiavola, affidando ai social una ricostruzione della vicenda e annunciando il prossimo passaggio in Cassazione.

«Il 29 aprile 2021 ho partecipato alla commemorazione di Sergio Ramelli, un ragazzo di 18 anni morto nel 1975 dopo essere stato brutalmente aggredito da militanti di estrema sinistra. Durante quella commemorazione ho partecipato al rito del “Presente”, accompagnato dal saluto romano», scrive Chiavola.

È lo stesso interessato, dunque, a rivendicare oggi la partecipazione al rito e il gesto compiuto in quella circostanza, attribuendogli però un significato esclusivamente commemorativo.

Chiavola ricorda quindi l’esito differente dei due gradi di giudizio e sottolinea che la decisione della Corte d’Appello non è ancora definitiva.

«La sentenza non è definitiva e attendiamo di leggere le motivazioni che hanno portato i giudici a ribaltare la sentenza del Tribunale di Ragusa e ricorrere quindi in Cassazione».

«Una commemorazione pacifica»

Nel suo intervento Chiavola insiste soprattutto sul contesto nel quale si svolse la manifestazione.

«Quella del 2021 fu una commemorazione autorizzata, pacifica, durata pochi minuti, senza incidenti né problemi di ordine pubblico», sostiene, richiamando anche quanto sarebbe emerso durante il dibattimento dalle testimonianze degli agenti della Digos presenti sul posto.

E respinge l’idea che quel rito possa essere assimilato a episodi di violenza politica.

«Noi, quel 29 aprile, non abbiamo spaccato vetrine, incendiato cassonetti o aggredito nessuno. Eravamo lì per ricordare un giovane ucciso in anni in cui c’era chi pretendeva di impedire agli altri di esprimere le proprie idee, anche a costo di uccidere».

Poi la rivendicazione politica e personale:

«Non rinnego la mia storia, non rinnego le mie idee e non rinnego lo spirito con cui ho ricordato Sergio Ramelli».

La vicenda giudiziaria resta aperta

La condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania non chiude quindi la vicenda.

In primo grado Chiavola era stato assolto dal Tribunale di Ragusa; successivamente la Procura generale e l’Anpi provinciale di Ragusa avevano impugnato quella decisione. La Prima sezione della Corte d’Appello di Catania ha quindi riformato la sentenza, infliggendo i nove mesi di reclusione con pena sospesa.

Saranno ora le motivazioni della sentenza a chiarire nel dettaglio il percorso seguito dai giudici per arrivare a una conclusione opposta rispetto al primo grado. La difesa ha già anticipato che, dopo averle esaminate, presenterà ricorso in Cassazione.

Nel frattempo, però, il caso giudiziario è già diventato un caso politico: da una parte Chiavola rivendica il significato commemorativo del gesto e contesta la condanna, dall’altra Futuro Nazionale Ragusa va oltre la critica alla sentenza e mette direttamente in discussione l’imparzialità di una parte della magistratura.

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