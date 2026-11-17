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Finanziaria, 60 euro a ettaro agli uliveti: «Misura insufficiente», va corretta
17 Nov 2026 13:31
Sessanta euro per ogni ettaro di uliveto. È il contributo previsto per il comparto olivicolo nella Finanziaria approvata dalla Giunta regionale, una cifra giudicata «assolutamente insufficiente» rispetto ai costi sostenuti dagli agricoltori e alle difficoltà che stanno attraversando le aziende. Ed è solo il caso più evidente di una manovra che, per il mondo agricolo, non risponderebbe alle esigenze di un settore strategico per l’economia e l’identità della Sicilia.
Le filiere chiamate in causa sono cerealicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutta secca, zootecnia, lattiero-caseario e floricoltura: comparti che, si legge nella nota, avrebbero bisogno di interventi mirati e di risorse adeguate. Le aziende agricole fanno i conti ogni giorno con costi sempre più alti per energia, carburanti, irrigazione, materie prime e manodopera, e senza un sostegno concreto diventa difficile garantire competitività, investimenti e continuità produttiva.
C’è poi il capitolo degli impegni presi con Coldiretti, che prevedevano una misura strutturale da 50 milioni di euro per il 2026 e da 20 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Impegni che, viene sottolineato, avevano alimentato «legittime aspettative nel mondo agricolo» e sui quali si chiede piena chiarezza: all’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, viene chiesto di precisare quali risorse siano state individuate e con quali strumenti si intenda dare seguito agli accordi sottoscritti.
La richiesta finale è rivolta al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino: intervenire durante l’iter parlamentare della Finanziaria, recuperando le risorse necessarie e introducendo le misure indispensabili per sostenere le principali filiere agricole siciliane. «Non si tratta di alimentare polemiche o contrapposizioni, ma di dare voce alle esigenze reali delle imprese e dei territori», precisa la nota.
A sollevare il caso sono i deputati regionali del gruppo parlamentare Costituente Popolare, il modicano Ignazio Abbate, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace, che rivendicano un ruolo «con autonomia, responsabilità e spirito costruttivo» per migliorare i provvedimenti. «Sostenere l’agricoltura significa difendere il lavoro, l’economia, le tradizioni e il futuro della Sicilia. Su questo tema non possono esserci distrazioni né rinvii», concludono.
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