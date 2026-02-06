Ragusa si accende per San Valentino: eventi e atmosfera romantica nel “Mese dell’Amore”

Ragusa si prepara a celebrare San Valentino trasformando il centro storico e Ragusa Ibla in una scenografia romantica. Dopo il successo delle iniziative natalizie organizzate in collaborazione con i commercianti, la città rilancia con “Il mese dell’Amore”, un progetto che punta a valorizzare il territorio attraverso eventi, installazioni e attività dedicate alle coppie e ai visitatori.

Per tutto il mese di febbraio, le vie del centro saranno caratterizzate da luminarie a tema, citazioni romantiche e filodiffusione musicale, elementi pensati per creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Non mancheranno spazi dedicati ai ricordi, con cornici fotografiche per selfie e iniziative capaci di rendere ancora più accogliente il cuore della città, già naturalmente legato a un’immagine sentimentale grazie alla sua architettura barocca e agli scorci storici.

L’iniziativa coinvolge anche Ragusa Ibla e il tessuto commerciale cittadino con mercatini tematici, eventi musicali e attività esperienziali che accompagneranno residenti e turisti nel periodo di San Valentino. A completare il programma ci saranno cooking class, menù dedicati alle coppie e promozioni speciali, insieme a ingressi ridotti per visitare il Castello di Donnafugata e il Circolo di Conversazione, due luoghi simbolo della cultura e della storia locale.

Il progetto mira a rafforzare l’attrattività turistica della città anche nel periodo invernale, creando occasioni di incontro e promozione del centro storico attraverso un calendario diffuso di appuntamenti. Il programma completo delle iniziative è disponibile sul portale turistico ufficiale della città, nella sezione dedicata agli eventi del “Mese dell’Amore”.

© Riproduzione riservata