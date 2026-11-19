Marina di Ragusa, perseguitava la donna conosciuta al corso di italiano: in carcere

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tk Si erano conosciuti durante un corso per imparare l’italiano. Una breve relazione, interrotta dalla donna appena compresa, scrive la Procura, «la natura pericolosa e la morbosa gelosia» dell’uomo. Da quel momento, secondo l’accusa, sarebbe cominciata la persecuzione. Un 34enne di nazionalità marocchina è ora in carcere: i carabinieri della stazione di Marina di Ragusa hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura, con l’accusa di atti persecutori.

Pedinamenti, minacce e auto danneggiate

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo l’avrebbe seguita in tutti i suoi spostamenti, si sarebbe appostato vicino al suo luogo di lavoro e l’avrebbe minacciata di morte con messaggi. Sarebbe arrivato anche a danneggiare le auto di due amici della donna, soltanto per averli visti in sua compagnia.

La Procura cita alcuni episodi dell’estate. In uno la donna, inseguita per strada dall’uomo che voleva costringerla a salire in auto, ha chiesto a un passante di chiamare le forze dell’ordine. In un altro lui l’avrebbe seguita per costringerla ad accettare in regalo un paio di scarpe. In un altro ancora l’avrebbe aggredita per strada, tanto che lei, per difendersi, ha usato lo spray al peperoncino.

La paura di uscire di casa, poi la denuncia

La donna, anche lei straniera, ha dovuto cambiare radicalmente le sue abitudini: ha lasciato il lavoro, ha rinunciato a uscire con gli amici, controllava di continuo la chiusura della porta di casa anche di notte e aveva paura di uscire al calar della sera. Fino alla denuncia ai carabinieri di Marina di Ragusa, che hanno ricostruito i fatti e inviato un’informativa alla Procura; il gip ha poi emesso la misura cautelare. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Ragusa.

Il procedimento è nella fase delle indagini e non c’è ancora stato il contraddittorio tra le parti: le accuse, condivise per ora dal gip, dovranno trovare conferma nel processo. Non è il primo caso di questo tipo nel Ragusano: a maggio avevamo raccontato tre storie di stalking e violenze familiari in provincia. Chi subisce violenza o persecuzioni può chiamare il 1522, il numero antiviolenza gratuito e attivo 24 ore su 24.

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