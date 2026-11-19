Prestiti, Ragusa chiede gli importi più alti in Sicilia: 13.617 euro in media

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Sono i ragusani a chiedere i prestiti personali più consistenti in Sicilia. Nei primi dieci mesi del 2026 l’importo medio richiesto in provincia di Ragusa è stato di 13.617 euro, il più alto dell’isola, davanti a Caltanissetta con 13.089 euro, mentre Trapani registra il valore più contenuto, 11.120 euro. Sono i dati dell’Osservatorio di Segugio Prestiti sulle richieste di finanziamento presentate in Sicilia da gennaio a ottobre.

Ragusa ha anche altri due primati. I piani di rimborso dei prestiti personali sono i più lunghi della regione, con una durata media di 5 anni e 8 mesi (la più breve è a Trapani, con 5 anni e 2 mesi). E i richiedenti ragusani sono i più giovani della Sicilia, con un’età media di 42 anni e 6 mesi, mentre Messina presenta l’età media più elevata, 46 anni e 8 mesi.

La cessione del quinto

Anche nella cessione del quinto la provincia iblea ha i piani di rimborso più lunghi della Sicilia: 9 anni e 2 mesi in media, contro gli 8 anni e 3 mesi di Siracusa. L’importo medio richiesto a Ragusa per questo tipo di finanziamento è di 24.020 euro, poco sotto la media regionale di 24.682 euro; gli importi più alti si registrano a Enna, con 26.828 euro, e a Trapani, con 26.238 euro.

Il quadro regionale

In tutta la Sicilia l’importo medio richiesto per un prestito personale è sceso da 12.954 a 12.069 euro rispetto ai primi dieci mesi del 2025, con una variazione del 6,8%. Nello stesso confronto la durata media è passata da 5 anni e 7 mesi a 5 anni e 4 mesi, e l’età media dei richiedenti da 47 anni e 2 mesi a 45 anni e 2 mesi. La prima finalità è la liquidità, con il 32,3% delle richieste, seguita dal consolidamento (18%) e dall’auto usata (17,4%). Per la cessione del quinto, invece, l’importo medio regionale cresce del 4,6%, da 23.588 a 24.682 euro.

Sul fronte dei tassi, secondo l’Osservatorio a ottobre il Taeg medio dei prestiti personali erogati è sceso all’8,32%, mentre per le cessioni del quinto si ferma al 7,49% per i pensionati, al 7,16% per i dipendenti privati e al 5,33% per i dipendenti pubblici.

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