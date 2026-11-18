Un paziente operato al Guzzardi di Vittoria per una frattura chiede il risarcimento all'Asp di Ragusa. L'Azienda si costituisce: udienza il 9 dicembre, 1.500 euro di fondo spese al legale esterno.
Pozzallo, ex operatore dell’hot spot a processo per violenza sessuale su minori ospitati nella struttura
18 Nov 2026 12:15
TK I fatti contestati sarebbero avvenuti nel 2023 e da quell’anno l’uomo non è più un operatore dell’hot spot. È iniziato davanti al Tribunale collegiale di Ragusa, il processo a carico di un ex operatore dell’hot spot di Pozzallo che risponde dell’accusa di violenza sessuale pluri aggravata, ai danni di minori. L’uomo ha sempre negato le accuse, riconducendole a delle vendette per rimproveri mossi nei confronti dei ragazzini ospiti della struttura.
L’operatore, che è difeso dall’avvocato Michele Sbezzi, secondo quanto ricostruito dalle indagini e dalle testimonianze raccolte – sei dei giovani sono stati sentiti dal giudice in incidente probatorio durante la fase delle indagini preliminari confermando le accuse – avrebbe approfittato dei turni di notte all’hot spot di Pozzallo nel corso del 2023, per importunare e mettere in atto atteggiamenti e gesti a scopo sessuale nei confronti dei minori. Sarebbe entrato, secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel settore destinato ai migranti minori non accompagnati (età compresa tra i 14 e i 17 anni) e con il pretesto di effettuare le pulizie nello stanzone, li avrebbe svegliati e avrebbe messo loro le mani addosso qualche volta portando loro delle tavolette di cioccolata. Nel corso della prima udienza, sono stati sentiti in aula i primi testi dell’accusa; avrebbero appreso dei racconti dei giovani e ne avrebbero immediatamente riferito ai superiori. Immediati i provvedimenti cautelativi assunti dall’allora dirigenza dell’hot spot e dalla Prefettura. Il lavoratore venne sospeso; fu lui stesso poi a dimettersi.
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