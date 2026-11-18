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ChocoModica si fa: il Consorzio però prende le distanze: “Non è un nostro evento”
18 Nov 2026 16:26
TK Dopo l’annuncio da parte della sindaca Maria Monisteri che la manifestazione dedicata al cioccolato 2026 si farà, il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp prende le distanze. In una nota firmata dal Consiglio di amministrazione, il Consorzio spiega di aver autorizzato l’uso del marchio «ChocoModica» con l’aggiunta «Natale» solo per permettere al Comune di realizzare le attività finanziate dalla Regione Siciliana, così da non perdere quei fondi. L’evento, scrive il Cda, «non è riconducibile in alcun modo» al Consorzio.
Il marchio concesso, non l’organizzazione
Il via libera, precisa la nota, non è una delega organizzativa né una rinuncia alle funzioni del Consorzio, che restano la tutela, la valorizzazione e la promozione della denominazione Cioccolato di Modica Igp. La scelta è stata fatta «in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nell’esclusivo interesse della città», dopo che l’amministrazione comunale aveva spiegato la necessità di non compromettere il finanziamento regionale destinato alla manifestazione.
Il nome ChocoModica, come avevamo raccontato, è un marchio registrato di cui è titolare la Dolci Peluso srl, l’azienda del presidente del Consorzio Salvatore Peluso. Il Comune ne aveva chiesto la cessione per organizzare comunque l’edizione di dicembre.
«Sedici imprese, tutta la filiera certificata»
Nella nota il Consorzio contesta anche il riferimento a una generica categoria di «produttori di cioccolato»: a Modica, ricorda, operano sedici imprese aderenti al sistema Igp, che rappresentano la totalità della filiera certificata. Il Cda richiama poi il decreto del ministero dell’Agricoltura (Masaf) n. 264637 del 3 giugno 2026, che ha aggiornato le funzioni dei Consorzi di tutela riconosciuti, rafforzandone il ruolo nella valorizzazione delle produzioni certificate, nella promozione dei territori d’origine e nel turismo enogastronomico legato a Dop e Igp.
All’unanimità, il Consiglio di amministrazione ribadisce che il Consorzio non intende fare l’organizzatore di eventi, ma continuare la propria missione di tutela e promozione del Cioccolato di Modica Igp, «patrimonio identitario della città e delle imprese che ne hanno costruito il prestigio».
ChocoModica Natale dal 5 all’8 dicembre
Secondo quanto annunciato dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto, ChocoModica Natale 2026 animerà la parte alta di corso Umberto I dal 5 all’8 dicembre, con gli stand di espositori del cioccolato provenienti da diverse città italiane, un mercatino delle pulci con antiquariato e vintage, uno spazio per l’artigianato siciliano e uno per i prodotti tipici. Un’edizione natalizia che arriva dopo un autunno senza la tradizionale festa di ottobre: nel ponte che doveva essere di ChocoModica la città aveva offerto ai turisti dj set e Halloween.
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