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Modica intitolerà la piazzetta di San Nicolò Inferiore ad Anna Maria Sammito
18 Nov 2026 20:11
TK Lo slargo davanti alla chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, a Modica, potrà chiamarsi «Piazzetta Anna Maria Sammito – Archeologa (1965–2021)». La giunta guidata dalla sindaca Maria Monisteri ha approvato la proposta nella seduta del 17 novembre, dando seguito a una richiesta partita tre anni fa. Manca però l’ultimo passo: l’autorizzazione del Prefetto di Ragusa.
Anna Maria Sammito è scomparsa il 29 giugno 2021 e la legge vieta di intitolare strade e piazze a persone morte da meno di dieci anni, salvo deroga. Il Comune chiede quindi alla Prefettura di concederla, in considerazione del contributo della studiosa alla conoscenza e alla tutela del patrimonio archeologico di Modica e della Sicilia sud-orientale.
Dalla petizione alla delibera
L’istanza era stata presentata il 2 novembre 2023 dai presidenti dell’associazione culturale Via, del Centro studi sulla Contea di Modica, dell’Ente Liceo Convitto, dell’associazione culturale Proserpina e dell’Agt di Ragusa. A settembre ci eravamo chiesti che fine avesse fatto quella richiesta: ora c’è l’atto.
La scelta del luogo non è casuale. Sammito si era occupata di San Nicolò Inferiore già nella tesi di specializzazione, avviando il censimento degli ambienti scavati nella roccia del centro storico, e aveva sostenuto la candidatura della chiesetta ai Luoghi del Cuore del Fai: nel 2020 la chiesa si classificò in posizione utile e arrivò un contributo per il restauro degli affreschi. Un tesoro che il Fai ha poi rimesso al centro delle sue giornate.
Archeologa e funzionaria della Soprintendenza di Ragusa, Sammito ha studiato Cava Ispica, Calicantone, il Castello dei Conti, gli ipogei e le chiese rupestri modicane. È stata direttrice onoraria del museo civico Franco Libero Belgiorno e assessora alla Cultura e al Centro storico dal 2010 al 2013.
Via Clemente Grimaldi conserverà il suo nome: la nuova denominazione riguarderà solo lo slargo, dove ci sono due numeri civici, l’89 della chiesetta e l’87. Il nome sarà attribuito ufficialmente solo dopo il via libera della Prefettura.
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