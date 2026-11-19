Vittoria, scoperto un salone da parrucchiere abusivo nei controlli interforze

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Un salone da parrucchiere completamente abusivo è stato scoperto dalla Polizia locale di Vittoria e dai carabinieri nel corso dei controlli interforze che sono stati condotti ieri in alcune zone della città.

Trentasei persone controllate in quattro vie

Gli agenti della Municipale e i militari dell’Arma hanno passato al setaccio alcune abitazioni dove vivono degli immigrati. Sono state controllate 36 persone in alcune abitazioni di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via La Marmora, via dell’Acate e via Como, e sono state riscontrate alcune situazioni irregolari per ciò che attiene la regolarità degli affitti e le residenze.

Gravi carenze igienico-sanitarie nelle case

Nel corso dei controlli, negli immobili ispezionati sono emerse anche gravi carenze igienico-sanitarie. La Polizia Municipale ha già annunciato che la situazione sarà formalmente segnalata agli organi sanitari e di controllo competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

I controlli sono stati coordinati dal comandante della compagnia dei carabinieri di Vittoria, capitano Mario Andreozzi, e dal comandante della Polizia locale di Vittoria, tenente colonnello Alessandro Basile. Con Basile hanno operato gli ispettori Mario Molè, Laura Sanzone, Angelo Callea, Giuseppe Digeronimo e Daniele Gentile.

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