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Modica, «Carta, Forbice, Sasso»: sei artisti alla SACCA gallery fino a gennaio
19 Nov 2026 19:07
Carta, forbice, sasso: tre gesti di un gioco che tutti conoscono, in cui nessuno vince sempre. È l’idea da cui parte la nuova mostra della SACCA gallery di Modica, che domenica 22 novembre alle 17 inaugura «Carta, Forbice, Sasso. Pratiche ibride e destrutturazione del reale», a cura di Giovanni Scucces.
In mostra sei artisti contemporanei: Calogero Arcidiacono, Federica Culotta, Demetrio Di Grado, Davide Fontana, Giacomo Giori e Marilina Marchica. Le loro ricerche si incontrano in un territorio in cui pittura, scultura e collage smettono di essere tecniche separate e si contaminano a vicenda.
Quando la carta diventa sasso
Federica Culotta strappa la carta fino a farne collage e vere sculture. Giacomo Giori costruisce paesaggi a più piani, che escono dalla superficie del quadro. Marilina Marchica usa la carta come materia pittorica e realizza calchi di elementi abitativi che custodiscono la memoria dei luoghi. Demetrio Di Grado, che arriva dalla street art, ritaglia figure da riviste degli anni Cinquanta e Sessanta e le porta su frammenti di cartongesso, come pezzi di muro staccati dalla strada.
Sul fronte della scultura, Davide Fontana lavora con gesso e polistirolo per dare l’illusione del peso del marmo, mentre Calogero Arcidiacono accosta la fragilità del disegno a elementi plastici, come il rame inserito nelle sue cassette di legno e plexiglass.
Orari e informazioni
La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 23 gennaio 2027, dal martedì al sabato dalle 16.30 alle 20; altri giorni e orari su appuntamento. La SACCA gallery si trova in via Sacro Cuore 169/A, all’angolo con via Fosso Tantillo. Contatti: info@sacca.online, 338 1841981, www.sacca.online.
Per chi cerca altri appuntamenti nel fine settimana, l’agenda di RagusaOggi raccoglie cosa fare questa settimana in provincia di Ragusa.
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