Vittoria, i conti del Comune in Procura: dossier di 84 pagine

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L’esposto in Procura per illustrare la situazione dei conti dell’ente presentata dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello insieme al commissario straordinario Francesco Riela, come era nelle previsioni sta facendo molto discutere in città. Aiello e Rieòa si sono recati in via Traspontino a Ragusa per consegnare nelle mani del Procuratore della Repubblica un dossier di 84 pagine, con 107 allegati. La relazione va a completare un esposto che Aiello aveva già consegnato nei giorni scorsi. Essa è stata inoltre inviata alla Corte dei Conti, alla Procura presso la Corte dei Conti, alla Prefettura di Ragusa e all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Bisognerà scoprire le cause degli ammanchi, perché i conti del comune – che tutti gli esponenti della giunta Aiello fino a qualche settimana fa dipingevano come floridi – ora siano diventati un colabrodo. Per mesi, anzi per anni, i gruppi di opposizione, soprattutto il gruppo di Fratelli d’Italia, hanno parlato di voragine nei conti del comune, ma le affermazioni venivano sempre respinte e bollate come illazioni. Il primo cittadino ha puntato l’indice contro la macchina amministrativa, individuando – a suo parere – alcune irregolarità e presunti responsabili.

Ora però il “buco” è venuto allo scoperto e assume anzi le dimensioni di una voragine. E molti si chiedono come ciò sia potuto accadere. Un post sulla pagina Facebook del comune è servito a informare la città su quanto sta accadendo. “La decisione di rivolgersi alla Procura e alle altre Autorità – fa sapere il sindaco – nasce dalla necessità di fare piena luce su quanto accaduto e di garantire il pieno funzionamento degli uffici comunali a tutela della Comunità e dell’Ente”. Il sindaco comunque informerà presto la città “su ogni aspetto della vicenda e sull’incidenza della stessa sulla vita amministrativa del Comune”.

La notizia ha colto di sorpresa la città e anche gli stessi consiglieri comunali che ieri, all’ora di pranzo, hanno incontrato il commissario Riela che li ha informati sulle procedure da seguire per risanare il bilancio e sull’avvio della fase del cosiddetto “predissesto”. Riela però non ha detto nulla riguardo all’esposto in procura che – a quanto pare – era già presentato.

“Il consiglio comunale si accinge a votare degli adempimenti importanti e gravi per il risanamento dei conti del comune – commenta la presidente Concetta Fiore – è quindi necessario che siamo informati bene e per tempo di quanto sta accadendo. Dobbiamo votare avendo piena conoscenza dei fatti. Il commissario ha rilevato che i conti del comune non funzionano più, che gli equilibri di bilancio non ci sono, esattamente come il consiglio aveva già segnalato a giugno, bocciando il rendiconto 2025. In estate abbiamo fatto un grande lavoro con la commissione d’indagine che ha fatto chiarezza sull’effettiva portata del contenzioso. Ora abbiamo dei numeri chiari e veri e su quelli voteremo i prossimi atti. Ma se ci sono altri fatti gravi, come quelli che Aiello ha denunciato in Procura, il consiglio deve essere informato”.

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