Vittoria, il Comune verso il predissesto: Riela illustra i conti ai capigruppo

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I conti del comune di Vittoria non funzionano. Il commissario straordinario nominato dalla Regione Francesco Riela sta cercando di fare di tutto per evitare il dissesto finanziario.

Dopo mesi di attese e di tensioni il commissario ad acta nominato dalla regione, Francesco Riela, ha incontrato i capigruppo consiliari e ha illustrato loro la situazione reale dell’ente. I conti non funzionano. Il “fondo contenzioso” è schizzato a quasi 20 milioni di euro e questo rende impossibile raggiungere il pareggio del bilancio.

Il commissario Riela, nei prossimi giorni, proporrà al consiglio la salvaguardia degli equilibri di bilancio, un atto obbligatorio che costituisce il controllo contabile (obbligatorio per gli enti locali) per accertare se il bilancio del comune mantiene il pareggio finanziario tra entrate e spesa. A Vittoria – è ormai certo – il pareggio finanziario non c’è e questo renderà necessaria la predisposizione di un “piano di riequilibrio”.

Il piano di riequilibrio (conosciuto anche come predissesto) è una procedura straordinaria che il comune può avviare per ritrovare, con un piano pluriennale, gli equilibri di bilancio ed evitare così il dissesto finanziario. Sulla base dei numeri reali e dei vari parametri può essere predisposto un piano per risanare le finanze del comune ed evitare il dissesto finanziario.

Il piano del risanamento finanziario per Vittoria avrà la durata di 10 anni e impegnerà quindi le prossime due amministrazioni.

Per avviare il “piano di riequilibrio” si dovrà prima effettuare una ricognizione reale dello stato dei conti dell’ente per poter programmare il piano di rientro. Poi si prevedono alcune misure per il recupero dei crediti e si dovranno alzare al massimo le tariffe e le tasse comunali. Con il piano di riequilibrio si potranno anche chiedere delle anticipazioni allo Stato.

Il Piano di riequilibrio – quando sarà approvato – dovrà essere inviato al Ministero dell’Interno (Dipartimento Finanza locale) e alla Corte dei Conti che dovranno approvarlo e che vigileranno sul rispetto delle previsioni e delle procedure. I tempi comunque non saranno brevi e si arriverà quanto meno alla vigilia del voto che per Vittoria è in programma nella prossima primavera.

Vittoria, quindi, si avvia verso il predissesto.

Riela ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal consiglio comunale e per i rilievi che erano stati mossi dai consiglieri di Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima, che avevano evidenziato le criticità e avevano poi condotto alla bocciatura del rendiconto 2025, avvenuta l’11 giugno scorso. Da allora sono trascorsi cinque mesi, nel pieno dei mesi estivi una commissione consiliare presieduta da Monia Cannata ha evidenziato la portata reale dei contenziosi. Riela si è insediato e ha ritrovato la corposa mole del lavoro prodotto dal consiglio comunale. Sono scattate le verifiche che hanno portato ai risultati attuali.

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