Un paziente operato al Guzzardi di Vittoria per una frattura chiede il risarcimento all'Asp di Ragusa. L'Azienda si costituisce: udienza il 9 dicembre, 1.500 euro di fondo spese al legale esterno.
Baia Dorica, la petizione per salvare la spiaggia supera le 8.600 firme
18 Nov 2026 09:23
Una petizione su Change.org per salvare Baia Dorica. La spiaggia che sta scomparendo e che il mare sta portando via. Una vittoriese doc, Tiziana D’Izzia, da anni residente in Friuli, ha lanciato un’iniziativa pubblica per raccogliere firme e sostegno per un’iniziativa. Tiziana ha voluto lanciare un appello per salvare la spiaggia di Baia Dorica, da anni erosa dal mare e che ha ormai intaccato anche la strada litoranea.
Dalla fine di settembre, quando l’iniziativa è partita, sono già 8642 (alla data del 18 novembre) le firme di coloro che hanno sottoscritto la petizione per chiedere alle autorità interventi concreti. Il titolo è chiaro: “In Sicilia una spiaggia sta scomparendo: salviamo il litorale della Scogliera e di Baia Dorica dall’erosione. Bisogna intervenire”.
La donna siciliana, friulana d’adozione, riporta in un post le parole di Alessandro, un giovane che ha firmato la petizione e ha lasciato un messaggio che tocca il cuore. “Ho passato molte estati a Scoglitti – scrive Alessandro – forse, anche alcuni dei momenti più belli e cari della mia infanzia. Ad ogni estate, il litorale dove passavo intere giornate, giocando e costruendo ricordi, appariva sempre diverso, e a volte sempre più corroso. Sentivo già i miei parenti parlarne con preoccupazione, ma ero troppo piccolo per capire. Adesso non più.
Scoglitti merita di essere salvata, per la sua bellezza, e affinché possa lasciare il suo segno nel cuore di tante altre bambine e bambini, come è stato per me”.
L’erosione costiera ha notevolmente danneggiato la zona di Baia Dorica, località balneare situata a due chilometri da Scoglitti, in direzione di Gela. Ma anche altre zone risentono dell’erosione costiera. La grande spiaggia di Cammarana, un tempo vastissima, ora è più piccola. Poco distante, oltre la foce del fiume Ippari, laddove sorgeva l’antica colonia greca di Kamarina, l’erosione marina ha distrutto parte delle mura dell’antica città, rimaste in vita e sopravvissute per 2700 anni e ora distrutte dagli agenti atmosferici.
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