Il 14 e 15 novembre l'Asp ha somministrato 156 dosi nella sala dell'Avis e 55 nell'ambulatorio di via Licitra. Open day senza prenotazione a Ragusa, Modica e Vittoria: giorni e orari.
Ragusa Ibla città universitaria: il 27 novembre UniversIbla con il rettore Foti
17 Nov 2026 17:32
Ragusa si mette l’abito da città universitaria. Venerdì 27 novembre l’Università di Catania porta a Ibla «UniversIbla», una giornata di incontri nell’ex convento di Santa Teresa, in via Orfanotrofio 49, sede della Struttura didattica speciale di Ragusa. Si comincia alle 9 e l’invito è rivolto agli studenti delle scuole superiori e a tutta la cittadinanza.
L’ateneo catanese, presente nel capoluogo ibleo dalla metà degli anni Novanta, festeggia così quasi trent’anni di università sul territorio e guarda al futuro della sede ragusana. L’obiettivo è rinsaldare il legame con la città e avvicinare i più giovani alle opportunità di formazione e innovazione che Ragusa offre.
La mattina con gli studenti delle superiori
I protagonisti della mattinata saranno gli studenti dell’ultimo anno delle superiori, che con i docenti e i giovani ricercatori dei corsi attivi in città scopriranno l’offerta formativa e i risultati della ricerca della Struttura didattica speciale. Le presentazioni dei corsi di studio sono in due turni, dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13: Mediazione linguistica e interculturale e Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione (Disum), Management delle imprese per l’economia sostenibile (Dei), Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei (Di3A) e Scienze motorie (Biometec).
Il pomeriggio con il rettore e le istituzioni
Dalle 15, nell’aula 1 della sede di via Orfanotrofio, l’incontro con i vertici dell’ateneo e con gli enti locali. Ci saranno il rettore Enrico Foti, sostenitore dello sviluppo delle «sedi diffuse» dell’Università di Catania, la prorettrice Lina Scalisi e il direttore generale Corrado Spinella, con il presidente della Sds di Ragusa Fabrizio Impellizzeri e il delegato per i rapporti con il territorio Santo Burgio. Per la città e le sue istituzioni interverranno il sindaco Giuseppe Cassì, l’assessora all’Università Carla Mezzasalma, la presidente del Consorzio provinciale Rita Schembari e il presidente del Consorzio universitario ibleo Domenico Arezzo.
Due i momenti di confronto, con direttori di dipartimento, delegati del rettore e presidenti dei corsi di studio: alle 15.30 la tavola rotonda «Progetti e obiettivi della governance sul futuro della SDS di Ragusa», alle 16 il panel «Sfide dipartimentali e impegni verso le necessità del territorio», seguito dall’incontro con i Comitati di indirizzo della Sds. La festa si chiuderà con la musica del Coro d’Ateneo dell’Università di Catania e con un brindisi finale.
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata