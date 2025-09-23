Università: nuovi incarichi per la Struttura didattica di Ragusa, Impellizzeri presidente e Burgio ai rapporti con il territorio

L’Università di Catania rinnova la propria presenza nel territorio ibleo con nuove deleghe strategiche per la Struttura didattica speciale di Ragusa (SDS). Il rettore Enrico Foti, insediatosi di recente alla guida del Siciliae Studium Generale, ha conferito la presidenza della Sds di Ragusa al prof. Fabrizio Impellizzeri, ordinario di Letteratura francese, e la delega ai rapporti con le istituzioni e il territorio al prof. Santo Burgio, docente di Storia della Filosofia.

Una scelta che conferma la volontà dell’Ateneo di rafforzare i legami con il territorio ragusano e valorizzare i corsi universitari attivi nella sede decentrata: Mediazione linguistica e interculturale (Disum), Management delle imprese per l’economia sostenibile (Dei), Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei (Di3A), Scienze motorie (Biometec), Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione (magistrale, Disum).

Il prof. Fabrizio Impellizzeri alla guida della Sds Ragusa

Studioso di rilievo internazionale, Impellizzeri è fondatore e direttore del Centro di ricerca interuniversitario Visages, collabora con il Centre de Recherche ÉcriSoi della Sorbonne di Parigi ed è vicedirettore della rivista “Illuminazioni”. La sua esperienza accademica rappresenta una garanzia per la crescita della struttura didattica ragusana.

Santo Burgio incaricato dei rapporti con il territorio

Ad affiancare il presidente ci sarà Santo Burgio, filosofo e studioso pioniere della filosofia africana, già presidente della Sds dal 2016 al 2022. Conosciuto per le sue relazioni istituzionali tra Unict ed enti locali, Burgio sarà il punto di riferimento per i rapporti con la comunità iblea.

© Riproduzione riservata