A Ragusa lezioni di Scienze motorie a rilento alla Scuola dello Sport. Ecco perché

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Disguidi e rallentamenti durante le lezioni pratiche del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Catania, che a Ragusa ha sede nella palestra della Scuola dello Sport. A segnalarli sono stati alcuni studenti del corso. Secondo quanto riferito, il problema sarebbe legato a una mancata comunicazione, da parte del Comune di Ragusa, della convenzione per l’uso della palestra alle società sportive che utilizzano la struttura e agli altri soggetti interessati.

Il corso di laurea è una delle novità dell’offerta universitaria arrivata in città, insieme agli altri nuovi corsi, e permette a tanti giovani di studiare senza lasciare Ragusa. Il caso della palestra si aggiunge ai problemi di manutenzione, sicurezza e agibilità che da settimane riguardano gli impianti sportivi comunali.

A portare la questione all’attenzione pubblica è il consigliere comunale di Controcorrente Federico Bennardo, contattato dagli studenti. «Non stiamo parlando della luna ma del semplice comunicare e coordinare l’utilizzo di un impianto pubblico», dice. E si chiede «quale attenzione venga concretamente riservata dall’assessorato allo Sport a queste questioni e come sia possibile che, ancora oggi, manchi un coordinamento efficace tra Comune, università e società sportive».

«Il corso di laurea in Scienze motorie è un patrimonio per Ragusa e per i nostri giovani – conclude Bennardo –. Non possiamo permettere che un’opportunità così importante venga mortificata da disservizi organizzativi che potrebbero essere evitati con una semplice e corretta programmazione».

La replica del Comune

Il Comune di Ragusa fa sapere che i disguidi sono già stati risolti: la soluzione, spiega l’ufficio stampa, è stata comunicata ai diretti interessati ieri via mail, un’ora dopo la segnalazione. Ogni anno, con l’avvio dell’anno accademico, l’Ufficio Sport e la struttura del corso di laurea in Scienze motorie programmano insieme l’uso degli spazi da parte degli studenti.

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