Clero e seminaristi della Diocesi di Noto a Torino sulle orme di don Bosco

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A Torino sulle orme di San Giovanni Bosco e dei Santi Sociali dell’Ottocento. È lì che una folta rappresentanza del clero della Diocesi di Noto, alla presenza del vescovo Salvatore Rumeo, è impegnata in questi giorni negli esercizi spirituali insieme ai seminaristi.

Prima tappa ieri a Valdocco, luogo in cui, a partire dal 1846, San Giovanni Bosco diede vita alla sua opera educativa e pastorale, ponendo le basi di quello che sarebbe diventato il carisma salesiano e la Congregazione Salesiana. Accolti nella Casa Madre dei Salesiani, la giornata è entrata nel vivo con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di Maria Ausiliatrice, nella festa della Dedicazione della Basilica Lateranense, con il saluto di accoglienza del rettore, don Michele Viviano, e di don Bruno Ferrero.

Accompagnati da don Enrico Lupano, i sacerdoti hanno vissuto un momento di meditazione e di visita ai luoghi più significativi di Valdocco: dall’inizio dell’Oratorio alla cappella Pinardi, passando per i luoghi legati a San Francesco di Sales e alla Basilica di Maria Ausiliatrice. Un itinerario che ha permesso di ripercorrere le origini dell’opera di Don Bosco e di riscoprire la forza di un carisma nato dall’ascolto dei giovani, dalla passione educativa e dalla dedizione agli ultimi.

A chiudere la prima giornata l’incontro, nella suggestiva Cappella Pinardi, con la preghiera dei Vespri e, in serata, con la Compieta e il tradizionale pensiero della «Buonanotte», affidato a don Bruno Ferrero. “Un primo giorno vissuto tra preghiera, fraternità e memoria, per lasciarsi interrogare dalla testimonianza di Don Bosco e riscoprire, anche oggi, la bellezza di un ministero sacerdotale capace di farsi presenza, ascolto e dono” – è stato il commento dei componenti della “comitiva” diocesana dei sacerdoti e dei seminaristi di Noto.

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