Modica, cuccioli abbandonati e salvati da volontari e Comune: ora serve una famiglia

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MODICA – Ci sono immagini che stringono il cuore anche a chi non ha una particolare sensibilità verso gli animali. Piccoli cuccioli abbandonati, indifesi, lasciati soli senza cibo né protezione, come se fossero oggetti di cui disfarsi. È una realtà triste, che purtroppo continua a ripetersi anche a Modica, dove negli ultimi giorni si sono registrati nuovi episodi di abbandono. A denunciarli è stata la consigliera comunale Elena Frasca, da sempre attenta alle tematiche legate alla tutela degli animali e al randagismo.

Di fronte a certe scene è difficile non domandarsi come si possa compiere un gesto simile, voltare le spalle a creature così piccole e allontanarsi senza preoccuparsi di quello che potrebbe accadere loro. I cuccioli, soprattutto, sono completamente dipendenti dall’aiuto umano e possono trovarsi rapidamente in situazioni di grave pericolo.

Ma accanto alla tristezza e all’indignazione c’è anche una storia di solidarietà, quella di chi non si gira dall’altra parte. Nell’ultimo intervento, grazie a una segnalazione tempestiva, è stato possibile mettere in salvo alcuni cuccioli. Il consigliere comunale Giovanni Alecci si è recato immediatamente sul posto, prendendoli con sé in attesa dell’arrivo di Giovanna Sudano, presidente dell’associazione Odv Canile Il Sogno di Giulia, che si è attivata anche di domenica per portarli al sicuro. All’intervento hanno contribuito anche l’assessore al Randagismo Corrado Roccasalvo e il comandante della Polizia locale Pierluigi Cannizzaro, coordinando le attività necessarie al salvataggio.

Un lavoro di squadra che dimostra quanto siano importanti le segnalazioni dei cittadini e la collaborazione tra volontari, amministratori e forze di polizia. Perché, quando si interviene in tempo, una vita può essere salvata.

Ma la storia di questi cuccioli non finisce con il loro recupero. Anzi, comincia adesso una seconda fase altrettanto importante: trovare persone disposte ad accoglierli e a prendersene cura responsabilmente. Il canile e le associazioni possono offrire protezione e assistenza, ma una famiglia può dare loro ciò di cui hanno davvero bisogno: una casa, affetto e la sicurezza di non essere più abbandonati.

L’appello, quindi, è rivolto a chiunque stia pensando di adottare un animale: questi piccoli aspettano una possibilità. Un’adozione consapevole può cambiare la loro vita, ma anche quella di chi sceglierà di accoglierli.

Resta, intanto, il problema di fondo. L’abbandono degli animali non è soltanto un gesto di crudeltà, ma un comportamento che comporta conseguenze e responsabilità anche sul piano penale. Non può essere considerato una soluzione per chi non vuole più occuparsi di un animale. Esistono associazioni, servizi e persone a cui rivolgersi, ma lasciare un cucciolo per strada significa esporlo deliberatamente a fame, malattie, incidenti e morte.

A Modica, ancora una volta, la generosità di chi è intervenuto ha permesso di trasformare una storia di abbandono in una possibilità di salvezza. Adesso serve un altro gesto di amore: aprire una porta e offrire a questi piccoli una famiglia.

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