Modica, cani abbandonati cercano casa: l’appello del Comune per le adozioni consapevoli

Un atto d’amore che cambia due vite: quella di un cane abbandonato e quella di chi decide di accoglierlo. È questo il cuore del nuovo appello lanciato dall’Amministrazione Comunale di Modica, che mette al centro della propria agenda il benessere animale e la lotta al randagismo.

L’obiettivo principale è chiaro: incentivare le adozioni consapevoli. “Abbiamo cani straordinari all’interno del nostro canile che aspettano solo un’opportunità – spiega l’assessore Samuele Cannizzaro – È doloroso pensare che molti di loro passino l’intera vita in struttura, quando potrebbero offrire affetto e compagnia a una famiglia. Chiediamo ai cittadini di non comprare animali, ma di venire a conoscere i nostri ospiti”.

L’impegno del Comune non si limita alla sensibilizzazione, ma si traduce in investimenti concreti per migliorare i servizi. Grazie a una stretta collaborazione con l’ASP, è prevista a breve l’apertura del canile come rifugio sanitario, con un ambulatorio interno dotato di strumentazioni moderne e all’avanguardia. Questo permetterà una gestione sanitaria ottimale e l’accesso dei cittadini in un ambiente sicuro, sotto la supervisione del Direttore Sanitario.

Fondamentale è il supporto dei volontari, che quotidianamente contribuiscono alla vita della struttura. Per affrontare il randagismo in modo strutturale, è stato istituito un tavolo di confronto permanente tra l’Ufficio comunale, i volontari e l’Amministrazione, coordinato anche a livello provinciale con altri comuni della provincia di Ragusa, come ha ricordato il sindaco Monisteri, per trovare soluzioni condivise e concrete.

L’invito ai cittadini è chiaro: visitare la struttura, conoscere i cani e valutare l’adozione. Scegliere di adottare non è solo un gesto economico conveniente rispetto all’acquisto, ma anche un atto civile che aiuta la comunità e regala una nuova speranza a chi non ha voce.

