Dune a rischio tra Ispica e Scicli: convegno su cause e soluzioni

Si terrà ad Ispica nell’aula magna del locale Istituto di Istruzione superiore Gaetano Curcio con conferenza dibattito che impegnerà i partecipanti nella giornata di venerdì dalle 14,30 alle 19,30 e nella giornata di sabato in un’escursione tecnica sull’asse dunale costiero che và da Scicli ad Ispica. Partecipa all’evento l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. Oggetto di riflessione e dibattito, alla presenza di esperti e studiosi che si alterneranno al tavolo dei relatori, è il tema di grande impatto ambientale “L’erosione costiera dei sistemi dunali nel litorale compreso tra Ispica e Scicli: cause e possibili rimedi”. Si tratta di un importante momento di confronto tecnico-scientifico su una delle principali criticità delle nostre coste, con approfondimenti su dinamiche erosive, analisi dei sedimenti e strategie di difesa basate anche su soluzioni di ingegneria naturalistica. In rappresentanza dell’ORGS interverrà il Presidente Paolo Mozzicato, con un contributo dal titolo “Territori fragili, responsabilità forti: governare il rischio idrogeologico”. Si parlerà anche di difesa e riqualificazione dunale con tecniche di ingegneria naturalistica sull’esempio di quanto realizzato nel sistema dunale della Sterpaia nel Comune di Piombino.

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