Geodetico di Modica, c’è il milione ma il progetto non risulta ancora affidato

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Per rifare da cima a fondo il Geodetico di via Fabrizio, la casa della pallavolo modicana, ci sono 1.050.000 euro già assegnati al Comune di Modica da un decreto del Ministero dell’Interno. Ma l’incarico per progettare i lavori, a quanto risulta, non è stato ancora affidato. E il tempo corre: il decreto fissa termini precisi per aggiudicare i lavori, superati i quali le somme tornano allo Stato. Il finanziamento copre l’intero costo dell’intervento, senza oneri per il bilancio comunale: messa in sicurezza della struttura, copertura, tribune, spogliatoi, adeguamento alla normativa sul pubblico spettacolo, climatizzazione ed efficientamento energetico. Il decreto, firmato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia, assegna ai Comuni i contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio. Per le opere che costano tra 750.001 euro e 2,5 milioni, come il Geodetico, l’aggiudicazione dei lavori deve arrivare entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Nello stesso provvedimento ci sono per Modica altri 3.950.000 euro: un intervento in piazza Santa Elisabetta, nel centro storico, e la messa in sicurezza con il rifacimento dell’asfalto delle strade del perimetro urbano. In tutto, cinque milioni di euro.

Una struttura che fa acqua

Il Geodetico ospita ogni giorno decine di squadre e centinaia di atleti, dai settori giovanili alle prime squadre dei campionati nazionali. Negli anni le società hanno dovuto fare i conti con infiltrazioni, spogliatoi inadeguati, tribune, assenza di climatizzazione e adeguamenti mai fatti alle norme sul pubblico spettacolo. L’ultimo segnale è stato una gara di serie C femminile sospesa per l’acqua sul campo e conclusa a Pozzallo.

Le domande al Comune

A sollevare il caso è Antonio Drago, che da assessore ai Lavori pubblici ha seguito il finanziamento fino al Ministero insieme a Tino Antoci, con cui aveva già lavorato ai fondi FUA per la città. «Oggi non siamo davanti a un problema senza soldi – scrive –. Le risorse ci sono, sono già decretate, sono sufficienti a risolvere il problema una volta per tutte. Serve solo far partire l’iter». Drago chiede perché non si acceleri, chi progetterà l’intervento e quando sarà affidato l’incarico, se le somme sono già state iscritte in bilancio e con quale cronoprogramma si arriverà alla gara entro la scadenza fissata dal decreto. «Non lo chiedo per polemica – aggiunge – ma per rispetto delle società, degli atleti e delle famiglie».

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