Modica, lo sport e l’acqua: riapre la piscina dopo oltre un anno, ma al Geodetico piove dentro e la gara viene sospesa

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Una giornata quasi paradossale per lo sport modicano. Al mattino l’acqua è tornata finalmente dove doveva esserci, dentro le vasche della piscina comunale riaperta dopo oltre un anno di chiusura. Nel pomeriggio, invece, l’acqua è arrivata dove non avrebbe dovuto: all’interno del Geodetico, costringendo l’arbitro a sospendere la partita di pallavolo di Serie C tra PVT Modica e Catania.

Due immagini opposte, concentrate nella stessa giornata, che raccontano luci e ombre dell’impiantistica sportiva cittadina.

La buona notizia arriva dalla piscina comunale di via Sacro Cuore, tornata oggi ufficialmente a disposizione della città dopo una lunga attesa.

L’impianto era rimasto chiuso dalla conclusione della precedente gestione, nel giugno 2025. Da allora si erano susseguiti lavori, questioni amministrative e un contenzioso con il precedente gestore che aveva contribuito a prolungare lo stop.

La svolta era arrivata durante l’estate, quando Comune e gestore avevano raggiunto un accordo che aveva permesso di chiudere la vertenza e rimettere in moto il percorso verso la riapertura.

Questa mattina il taglio del nastro ha segnato dunque il ritorno della piscina alla città. Da lunedì 2 novembre partiranno le attività vere e proprie, dal nuoto libero alla scuola nuoto per bambini e adulti, dall’acquagym alle altre discipline acquatiche.

A gestire l’impianto sarà ancora la Sport Service di Andrea Ascenzo, già gestore della struttura.

Si tratta, però, di una soluzione temporanea. L’affidamento arriva fino al 30 giugno 2027 e serve a garantire nell’immediato il funzionamento della piscina mentre il Comune prepara il successivo affidamento pluriennale, che dovrà dare una prospettiva più stabile alla struttura.

Nel frattempo sono stati completati anche gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico che hanno interessato l’impianto.

Per Modica, insomma, il ritorno della piscina rappresenta la restituzione di un servizio sportivo importante dopo più di una stagione persa.

Poche ore dopo, però, dall’altra parte della città è arrivata l’altra faccia della giornata.

Al Geodetico, dove era in programma la gara di Serie C femminile tra PVT Modica e Catania, la pioggia che cadeva all’esterno ha iniziato a creare problemi anche all’interno dell’impianto.

Le infiltrazioni hanno raggiunto il terreno di gioco e l’arbitro, dopo avere atteso nella speranza che fosse possibile riprendere regolarmente l’incontro, ha dovuto sospendere la partita perché non c’erano più le condizioni di sicurezza necessarie per continuare.

Una situazione che inevitabilmente riporta l’attenzione sulle condizioni della struttura.

E così, nel giro di poche ore, Modica ha vissuto una giornata sportiva dominata curiosamente proprio dall’acqua.

Al mattino le vasche finalmente piene della piscina comunale, salutate come il ritorno alla normalità dopo oltre un anno di stop. Nel pomeriggio l’acqua piovana che entra nel Geodetico e impedisce agli atleti di continuare una partita ufficiale.

La riapertura della piscina resta certamente una buona notizia per società, famiglie e appassionati che da tempo attendevano di poter tornare nell’impianto di via Sacro Cuore. Ma quanto accaduto al Geodetico ricorda allo stesso tempo che la partita sull’impiantistica sportiva modicana è tutt’altro che conclusa.

Restituire una struttura è un risultato. Garantire che tutte quelle esistenti possano ospitare regolarmente e in sicurezza allenamenti e competizioni è il passo successivo.

E oggi, a Modica, è stata proprio l’acqua a raccontare entrambe le cose. Foto tratta da Videoregione

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