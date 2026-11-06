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Impianti sportivi a Ragusa, la Prefettura avrebbe chiesto interventi: nessuna risposta

Impianti sportivi a Ragusa, la Prefettura avrebbe chiesto interventi: nessuna risposta

06 Nov 2026 15:16
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Uscite di emergenza chiuse con catenacci anche durante le partite e una richiesta di intervento partita dalla Prefettura l’8 ottobre, alla quale il Comune non avrebbe ancora risposto. Sono i nuovi elementi sullo stato degli impianti sportivi comunali di Ragusa, il giorno dopo la decisione di far giocare le gare ufficiali del campo Ottaviano a porte chiuse per mancanza dell’agibilità per il pubblico.

A ricostruire la vicenda è il consigliere comunale di Controcorrente Federico Bennardo, che circa un mese e mezzo fa aveva denunciato le criticità sulla sicurezza di alcuni impianti e interessato formalmente la Prefettura: «L’8 ottobre la Prefettura ha trasmesso al Comune la richiesta di intervento. A oggi, per quanto mi risulta, nessuna risposta è pervenuta».

«La soluzione adottata dal Comune? Chiudere le manifestazioni sportive al pubblico – attacca Bennardo –. La sicurezza non è negoziabile, ma non può essere utilizzata come alibi per rinunciare a intervenire». Il consigliere chiede all’amministrazione di chiarire quali interventi intenda realizzare, con quali risorse e con quali tempi, perché gli impianti tornino ad accogliere il pubblico: «Essere Città europea dello Sport non può significare soltanto organizzare eventi e celebrare un titolo».

Leggi anche: Campo sportivo Biazzo, così si presenta l’impianto sportivo

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni