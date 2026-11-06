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Ragusa, partite a porte chiuse al campo Ottaviano: manca l’agibilità per il pubblico

Ragusa, partite a porte chiuse al campo Ottaviano: manca l’agibilità per il pubblico

06 Nov 2026 11:50
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Al campo Ottaviano di via Colajanni, a Ragusa, le partite ufficiali si giocheranno senza pubblico. Con una comunicazione del 5 novembre gli uffici comunali hanno informato le società sportive che usano l’impianto che la struttura non è munita di agibilità per il pubblico spettacolo: tutte le gare ufficiali dovranno quindi svolgersi rigorosamente a porte chiuse. Niente spalti, insomma, nemmeno per i genitori che vogliono seguire le partite dei figli.

Una decisione che arriva mentre la città si prepara al titolo di Città europea dello Sport 2027, e che in Consiglio comunale ha subito acceso la polemica.

La consigliera comunale Rossana Caruso annuncia un’interrogazione e chiede all’assessore allo Sport e al sindaco «quali siano stati i criteri adottati per l’assegnazione di questo prestigioso titolo e quale valutazione sia stata effettuata sullo stato effettivo degli impianti sportivi cittadini. Quali interventi sono previsti per il campo Ottaviano? Con quali risorse e, soprattutto, con quali tempi?».

Sulla stessa linea il capogruppo del Partito democratico Peppe Calabrese: «È l’ennesima dimostrazione dello stato di abbandono in cui versano gli impianti sportivi della nostra città. Adesso siamo arrivati persino a impedire ai genitori e ai familiari di assistere alle partite dei ragazzi». Calabrese chiede al sindaco Cassì e all’assessore allo Sport Simone Digrandi «di spiegare come intendano risolvere queste criticità e con quali tempi».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.