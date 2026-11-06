Ragusa, partite a porte chiuse al campo Ottaviano: manca l’agibilità per il pubblico

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Al campo Ottaviano di via Colajanni, a Ragusa, le partite ufficiali si giocheranno senza pubblico. Con una comunicazione del 5 novembre gli uffici comunali hanno informato le società sportive che usano l’impianto che la struttura non è munita di agibilità per il pubblico spettacolo: tutte le gare ufficiali dovranno quindi svolgersi rigorosamente a porte chiuse. Niente spalti, insomma, nemmeno per i genitori che vogliono seguire le partite dei figli.

Una decisione che arriva mentre la città si prepara al titolo di Città europea dello Sport 2027, e che in Consiglio comunale ha subito acceso la polemica.

La consigliera comunale Rossana Caruso annuncia un’interrogazione e chiede all’assessore allo Sport e al sindaco «quali siano stati i criteri adottati per l’assegnazione di questo prestigioso titolo e quale valutazione sia stata effettuata sullo stato effettivo degli impianti sportivi cittadini. Quali interventi sono previsti per il campo Ottaviano? Con quali risorse e, soprattutto, con quali tempi?».

Sulla stessa linea il capogruppo del Partito democratico Peppe Calabrese: «È l’ennesima dimostrazione dello stato di abbandono in cui versano gli impianti sportivi della nostra città. Adesso siamo arrivati persino a impedire ai genitori e ai familiari di assistere alle partite dei ragazzi». Calabrese chiede al sindaco Cassì e all’assessore allo Sport Simone Digrandi «di spiegare come intendano risolvere queste criticità e con quali tempi».

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