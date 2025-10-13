Ragusa è Città Europea dello Sport 2027: un traguardo per tutta la comunità iblea

Una notizia che riempie di orgoglio la città: Ragusa è stata ufficialmente nominata Città Europea dello Sport 2027. La conferma è arrivata direttamente dalla sede di ACES a Bruxelles, a seguito del positivo esito della Commissione di valutazione di European City/Town/Community of Sport.

Il sindaco Peppe Cassì ha commentato con entusiasmo: “Questo traguardo è innanzitutto un’investitura di responsabilità. La commissione ha apprezzato il dossier di candidatura, realizzato dall’Assessorato allo Sport con il supporto di tantissime realtà sportive e dei cittadini. Ha inoltre ammirato la qualità dei nostri impianti e dei servizi durante la recente visita di analisi”.

Anche l’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha voluto sottolineare il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità sportiva: “Il riconoscimento ricevuto testimonia la qualità del nostro progetto e l’impegno di tutti. Uffici comunali, società sportive e cittadini saranno protagonisti di un percorso che ci accompagnerà fino al 2027 e oltre, con ricadute importanti per la città”.

Il 2027 sarà un anno simbolicamente rilevante per Ragusa: coinciderà infatti con il centenario della nomina a capoluogo di provincia e con il venticinquesimo anniversario del riconoscimento Unesco. Oltre alla prestigiosa nomina europea, la città potrà quindi mettere in luce ulteriormente le sue eccellenze sportive, culturali e turistiche.

Ragusa si conferma così come un punto di riferimento nello sport e nella valorizzazione della comunità: un riconoscimento che premia la costanza, l’innovazione e la passione di una città che sa farsi apprezzare a livello internazionale.

