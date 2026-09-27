Campo sportivo Biazzo, così si presenta l’impianto sportivo: Benardo chiede di accelerare gli interventi

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È il consigliere comunale Federico Benardo a riportare l’attenzione sulle condizioni dell’impianto sportivo “G. Biazzo”, struttura frequentata da numerosi bambini e ragazzi e interessata, insieme al “Colaianni”, da un progetto di circa 510 mila euro finanziato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Ragusa.

Il progetto prevede la ristrutturazione degli spogliatoi e l’adeguamento degli impianti di illuminazione. Ma, secondo quanto segnalato da Benardo, restano alcune situazioni che meritano attenzione anche al di là degli interventi già finanziati.

Il consigliere parla innanzitutto di una situazione generale di incuria e indica alcune criticità che, a suo giudizio, sarebbe opportuno verificare.

Tra queste, la presenza di pozzetti dell’impianto di illuminazione con cavi elettrici a vista. Poi una porta di emergenza che risulta chiusa con un lucchetto e che, per posizione e dimensioni, sembrerebbe interferire con il marciapiede durante l’apertura.

Un altro punto riguarda il manto in erba. Benardo chiede di verificare le condizioni del terreno di gioco e, in particolare, lo stato e la validità dell’eventuale omologazione.

La questione arriva mentre si avvicina il 2027, anno nel quale Ragusa sarà Città Europea dello Sport. Mancano circa 90 giorni e il consigliere ritiene quindi utile continuare a sollecitare gli interventi sugli impianti sportivi cittadini.

La segnalazione distingue, dunque, tra i lavori già finanziati e le altre situazioni di manutenzione e cura della struttura che potrebbero richiedere interventi differenti.

“Al di là di una situazione di incuria generale, che richiede interventi differenti a quelli di manutenzione straordinaria già finanziati, ci sono alcune criticità che saltano immediatamente agli occhi”, sottolinea Benardo.

E conclude: “A 90 giorni da Ragusa Città Europea dello Sport 2027 utile sollecitare lavori. Io continuo a farlo”.

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