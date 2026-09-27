Nove lavoratori dal Bangladesh assunti, mentre i precari italiani aspettano: scoppia il caso a Vittoria

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La Roma Costruzioni, l’azienda che gestisce i servizi ambientali e la raccolta dei rifiuti anche a Vittoria, ha assunto nove lavoratori provenienti dal Bangladesh, arrivati in Italia nell’ambito del Decreto Flussi 2026. Alcuni di loro saranno impiegati proprio nel territorio vittoriese. Una scelta regolare dal punto di vista normativo, ma che ha acceso il confronto sul piano occupazionale.

A sollevare la questione è l’Ugl provinciale, che richiama l’attenzione sulla presenza di una vasta platea di lavoratori precari già utilizzati periodicamente dall’azienda. Secondo il sindacato si tratta di circa cento persone, spesso richiamate nei periodi di maggiore necessità, soprattutto durante l’estate e per coprire ferie e turnazioni. Il punto posto dall’Ugl è chiaro: prima di allargare ulteriormente la platea dei lavoratori a termine, bisognerebbe affrontare il tema della stabilizzazione di chi ha già prestato servizio.

La contestazione, almeno sul piano sindacale, non viene quindi posta come contrapposizione tra italiani e stranieri, ma come problema di gestione del personale e di prospettive occupazionali. Da mesi, infatti, diversi lavoratori attendono di essere richiamati, mentre l’azienda ha deciso di inserire nuove unità. La Roma Costruzioni, dal canto suo, rivendica la scelta compiuta e sottolinea di avere seguito l’intero iter previsto dal Decreto Flussi. La società ha organizzato visite mediche, formazione, alloggio e mobilità per i nove nuovi lavoratori, che avranno un contratto di dodici mesi con possibilità di rinnovo. il l nodo resta dunque aperto: da una parte l’inserimento di nuovi lavoratori nell’ambito di un percorso di integrazione, dall’altra una platea di precari che chiede maggiore continuità e prospettive di stabilizzazione. Ed è proprio su questo equilibrio che si concentra adesso il confronto.

© Riproduzione riservata