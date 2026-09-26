L’allattamento al seno rappresenta uno dei primi e più efficaci investimenti per la salute, lo sviluppo psicofisico e il benessere del bambino e della madre. Con l’avvicinarsi della Settimana per l’Allattamento al Seno, anche la provincia di Ragusa scende in campo con una serie di iniziative concrete di supporto, affiancandosi a un movimento di sensibilizzazione […]
Modica, altro sabato sera con rissa in centro storico
27 Set 2026 00:31
Ancora allarme nel centro storico di Modica nelle ore della movida del sabato sera. Nella piazzetta Grimaldi, uno degli angoli più frequentati della città, nel fine settimana si è registrata una rissa che ha visto coinvolti alcuni giovani in un contesto di chiaro degrado con bottiglie rotte e frammenti di vetro lasciati a terra. La contestuale musica ad alto volume a fare da sfondo. Si è reso necessario l’intervento della polizia di Stato.
“Bottiglie rotte e vetri dappertutto, musica a palla”, si legge nel messaggio pubblicato online, accompagnato da un amaro “Evviva il sabato sera”da un cittadino. Una testimonianza che riapre una questione già nota in molte zone del centro storico: quella della convivenza tra locali, frequentatori, residenti e necessità di garantire decoro e sicurezza negli spazi pubblici.
Il tema non è quello di mettere sotto accusa la vita notturna, che rappresenta una risorsa importante per il centro storico, ma di evitare che il divertimento lasci dietro di sé degrado, rumori molesti e situazioni sempre più pericolose.
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