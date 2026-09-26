Marco Agosta, dal Liceo Fermi di Ragusa a due bronzi mondiali

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Prima il gradino più alto del podio in Italia, poi due medaglie di bronzo davanti a oltre 160 studenti arrivati da 41 Paesi. È il percorso di Marco Agosta, studente del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa, che nell’anno scolastico 2025/2026 frequentava la 2ª E dell’indirizzo Scienze Applicate.

Dalla scuola a Modena, fino all’oro nazionale

Tutto è partito dalle Olimpiadi di Scienze Naturali organizzate dall’ANISN, seguite al Fermi dalla professoressa Antonella Lorusso, referente per il biennio. Il 4 marzo Marco ha vinto la fase d’istituto; il 24 marzo, a Messina, è arrivato secondo nella fase regionale, guadagnandosi l’accesso alla finale nazionale. E il 9 maggio, a Modena, il risultato più grande: primo posto in Italia e medaglia d’oro.

Quel successo gli ha aperto le porte dello stage di preparazione per le Olimpiadi internazionali di Scienze della Terra, riservato ai primi due classificati nazionali del biennio e del triennio. A luglio, ad Aosta, settimane di formazione, laboratorio ed escursioni sul territorio.

Due bronzi alle IESO di Torino

Dal 20 al 27 agosto, a Torino, le IESO, le International Earth Science Olympiad, hanno riunito oltre 160 studenti di 41 Paesi. Marco è tornato a casa con due medaglie di bronzo: una nella gara individuale e una nella competizione a squadre, dove ha lavorato insieme a ragazzi di altre nazioni.

Una competizione che non premia solo l’eccellenza, ma porta i giovani a confrontarsi con le grandi sfide delle geoscienze, dai terremoti ai vulcani fino ai cambiamenti climatici, tra prove teoriche e attività sul campo nel laboratorio naturale delle Alpi.

Per il Liceo Fermi è motivo di grande orgoglio: la dimostrazione, sottolinea la scuola, che investire nei giovani significa investire nella scienza e nelle idee che costruiranno il futuro.

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