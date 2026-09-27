L’allattamento al seno rappresenta uno dei primi e più efficaci investimenti per la salute, lo sviluppo psicofisico e il benessere del bambino e della madre. Con l’avvicinarsi della Settimana per l’Allattamento al Seno, anche la provincia di Ragusa scende in campo con una serie di iniziative concrete di supporto, affiancandosi a un movimento di sensibilizzazione […]
La strada a una donna, non a Peppe Drago: a Scicli si apre il caso sulla nuova intitolazione
27 Set 2026 20:10
La Casa delle Donne ricorda che lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica e con il patrocinio del Comune di Scicli, si è tenuto un incontro al quale ha partecipato la segretaria nazionale
dell’Associazione Toponomastica Femminile, Giuseppina Incorvaia. “Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza di riconoscere e valorizzare le numerose donne che, spesso senza adeguato riconoscimento pubblico, hanno contribuito a rendere grande il nostro Paese e le nostre comunità. Oggi chiediamo che quelle parole si traducano in una scelta concreta. Proponiamo un percorso condiviso e partecipato, che coinvolga istituzioni, associazioni, scuole, cittadine e cittadini, e che porti all’individuazione di una donna la cui storia, il cui impegno e il cui contributo possano rappresentare un patrimonio per tutta la comunità”. [image: image.png]
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