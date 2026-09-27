Centinaia di ore al servizio della città e 65 eventi: la Misericordia di Modica cambia sede e rilancia

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Sessantacinque eventi in poco meno di sei mesi, assistenza sanitaria, prevenzione, inclusione e nuovi progetti già in cantiere. La Misericordia di Modica chiude un’intensa stagione di attività e guarda al futuro con una novità importante: il prossimo mese l’associazione si trasferirà nella nuova sede.

È questo il dato più significativo emerso dall’assemblea, durante la quale il Governatore Angelo Gugliotta ha tracciato il bilancio dell’attività svolta dal 28 marzo al 12 settembre. Sono state 29 le giornate dedicate alle manifestazioni sportive e 36 quelle legate a spettacoli, concerti e iniziative culturali, con ambulanze, volontari, medici e infermieri mobilitati in base alle esigenze dei singoli eventi. Sul fronte sanitario, quattro casi di malore lieve sono stati gestiti e stabilizzati direttamente sul posto, mentre durante una gara di basket si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso di una persona con una ferita all’arcata sopracciliare, poi suturata con sei punti.

Accanto all’emergenza, spazio anche alla prevenzione, con l’attività svolta a Marina di Modica insieme al 118 e ai bagnini e la presenza di cinque istruttori BLSD NRC della Misericordia. Importante anche il progetto “Estate senza barriera”, dedicato all’inclusione, mentre tra le attività future figurano la prosecuzione di “Modica Open” per bambini con autismo, un nuovo progetto regionale rivolto alle persone con fragilità motoria e relazionale e un percorso di primo soccorso nelle scuole.

Un programma che conferma la volontà di continuare a essere presenti sul territorio. E ora arriva la nuova sede, che sarà inaugurata il prossimo mese: un nuovo spazio e un nuovo capitolo per una realtà che continua a mettere volontariato, assistenza e solidarietà al servizio della comunità modicana.

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